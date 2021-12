El contrato de Fernando Uribe con Millonarios que Junior de Barranquilla supera con creces

Fernando Uribe es el jugador de Millonarios que más anotó esta temporada. Foto: cortesía Dimayor

Una de las principales preocupaciones de la hinchada de Millonarios de cara a la temporada 2022, en especial porque disputará la Copa Libertadores, si bien aún no se sabe si en la fase de grupos o a las rondas clasificatorias, es quién reemplazará en el ataque a Fernando Uribe. El delantero pereirano, ídolo de la hinchada albiazul, dará un paso al costado.

La salida de Uribe, quien manifestó su interés por seguir vistiendo la camiseta de Los Embajadores, se debe a que no pudo llegar a un acuerdo contractual con la dirigencia del club. El dorsal ‘20′ pidió un aumento salarial que al parecer Millonarios no puede pagarle.

Junior, con el que el atacante de 33 años jugará la próxima temporada, le ofreció un sueldo dos veces mayor al que le propuso el equipo de la capital colombiana. Así lo informó el periodista Javier Hernández Bonnet en el programa Blog Deportivo de Blu Radio.

“No daré cifras, porque ese tema le corresponde al jugador, pero pongo en contexto: la cifra que paga Junior es casi el doble de lo que se ganaba en Millonarios y la contraoferta de Millos no se acerca a las tres cuartas partes que le ofrece Junior”, comentó.

Para algunos hinchas, Uribe es un ingrato por dejar al equipo de sus amores para jugar en el Tiburón. Por ello, Hernández Bonnet lo defendió. “Él decide: a los 33 años, recibir un mejor contrato; y no me parece bien que lo critiquen, no es para decir que es un desagradecido y demás, no es un excelente contrato el que tiene con Millonarios”, argumentó.

Acerca del contrato del delantero, el periodista agregó: “En Millonarios, Fernando Uribe gana por partido jugado y le dan una prima adicional por gol marcado”.

Fernando Uribe marcó 23 goles esta temporada con Millonarios.Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Uribe marcó 11 goles en la Liga BetPlay el semestre pasado y en este 12, cifras que lo consolidaron como uno de los delanteros más letales en 2021. De ahí que sea una baja para un equipo que no solo busca su estrella 16 en el fútbol, sino protagonizar la Copa libertadores.

Sobre el caso Uribe, días atrás los periodistas Guillermo Arango y Julián Capera dijeron:

“El jugador pretendía un gesto más positivo por parte de la dirigencia desde lo económico: sí hay un incremento, pero no el que Uribe espera (...). Por ahora, las negociaciones están en un momento complicado. Los números que ofrece Millonarios no los va a aceptar Fernando, y lo que quiere Uribe parece que el equipo no lo va a aceptar, así que están en un momento difícil. Hoy el tema es complejo y enredado”.

Uno de los jugadores clave en el equipo que sí seguirá será el lateral izquierdo Ómar Bertel. La renovación de Bertel, que llegó al equipo embajador cuando tenía 17 años para jugar en sus divisiones inferiores, fue dada a conocer por su agente deportivo, Gianluca de Franco, quien compartió una fotografía en la que ve al futbolista agregando su firma al final del contrato; estará en el equipo por tres años más.

El jugador cordobés, que debutó con Millonarios en 2017, año en que ganó la liga, suma dos goles y siete asistencias. También continuará Daniel Ruiz, que la noche de este 16 de diciembre erró un penal en la victoria 2-1 sobre América de Cali. El cuadro de Bogotá ya avisó a Fortaleza FC que hará uso de la opción de compra por el juvenil, por tanto, lo único que resta es que realice el giro del dinero.

