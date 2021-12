“Sencillo y elegante”, Pautips recrea uno de los looks de Selena Gómez

Pautips. Foto: Instagram @pautips

Como influencer, el contenido que ofrece Pautips en sus redes sociales está enfocado principalmente en el maquillaje, por lo tanto, entre los muchos videos que publica al respecto recientemente destaca uno que tuvo por protagonista a Selena Gómez o, mejor dicho, a uno de los looks de la actriz y cantante estadounidense. De este modo, el jueves 16 de diciembre la influencer bogotana publicó un video titulado como: “Recreando el look de Selena Gómez”.

En el clip, Pautips se maquilla y peina como la intérprete de ‘Wolves’, aunque vale aclarar, su objetivo aparentemente no es parecerse a ella sino simplemente replicar su maquillaje. Entonces, el look elegido es uno que frecuentemente luce la también actriz: cabello recogido, sombra y labial en tonos tierra y un delineado sutil.

Historias de Instagram de Pautips. Foto: @pautips

Entre los comentarios que le hicieron llegar los usuarios, la influencer salió muy halagada, por supuesto, no faltó quién escribiera “te pareces mucho a Selena” o que le solicitaran continuar con videos de este estilo en torno a recreaciones de looks de la cantante, por esta misma línea temática también le pidieron contenidos similares sobre otras figuras del entretenimiento internacional como Ariana Grande.

Post en Instagram de Pautips. Foto: @pautips

En este año, Selena Gómez colaboró musicalmente con Camilo:

Desde que el cantante colombiano, Camilo Echeverry, comunicó el pasado 23 de agosto que lanzaría una canción en conjunto con Selena Gómez, su público, los usuarios en redes sociales y los medios de comunicación estuvieron pendientes de cada adelanto que se publicara del tema o de su videoclip. Entonces, desde el 27 de agosto todos los fanáticos de ambos cantantes han podido ver el video musical de ‘999′ que, si se habla de vistas en YouTube, la pieza audiovisual de la canción va al día de hoy por la cifra de más de 20 millones.

En cuanto al terreno cinematográfico y televisivo, en el último tiempo el público de la artista la vio desenvolviéndose como actriz en largometrajes como ‘Los muertos no mueren’, estrenado en el año 2019 con Jim Jarmusch portando el título de director. Por otro lado, y hablando de sus trabajos en televisión, Gómez también dio su aporte actoral al seriado ‘Only Murders in the Building’ (2021); el elenco de la producción también encierra el trabajo actoral de Steve Martin.

“Estoy muy orgullosa y más que emocionada de que todos ustedes vean esto. Espero que se diviertan tanto viéndolo como lo hicimos nosotros. ¡Los quiero muchachos!”, redactó Selena Gómez en agosto pasado, por la época en que se realizó el estreno de la serie.

En cuanto a Pautips, más allá de la creación de contenido, también ha pisado el terreno de lo empresarial, por ejemplo, entre sus quehaceres laborales en este campo tiene líneas de maquillaje. Además, también lanzó un libro bautizado con el nombre ‘Tu mejor versión’. Y, en vista de que es influencer, se pueden mencionar sus seguidores en Instagram, que actualmente van por los ocho millones.

