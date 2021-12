Paola Turbay cuestionó aumento del salario mínimo: “Vivan un mes con ese sueldo a ver si pueden”

Foto: Colprensa

Tras hacerse oficial el anuncio de que el salario mínimo en Colombia para el 2022 será de $1′000.000 (más $117.172 del subsidio de transporte), las reacciones se desataron de inmediato a través de redes sociales, desde las cuales dieron a conocer opiniones como la de Paola Turbay, quien ya se había animado a comentar sobre el tema días antes de tomarse dicha decisión.

En medio de la publicación que hizo acompañada de una imagen con la frase ‘cuando un salario mínimo no alcanza para lo mínimo, no es mínimo’, la ex reina de belleza manifestó que quienes tienen en sus manos la posibilidad de reconocer económicamente el tiempo y el trabajo, han dejado de pensar en las más básicas necesidades que tienen los colaboradores y aquellos que de ellos dependen.

“¡Es sentido común! Que quienes calculan este número por favor se pongan en los zapatos de los que ganan un salario mínimo ¡Que vivan un mes con este sueldo a ver si pueden tener un mes digno! Hagan las cuentas de un arriendo, servicios, mercado, ropa, transporte y los gastos mínimos a ver si alcanza... ahí sí siéntense a determinar este número”, comentó.

Aunque no se refirió directamente a Colombia, millones de sus seguidores en este país sintieron las palabras de Paola Turbay como una referencia directa a su situación, teniendo en cuenta que a pesar del aumento en el sueldo básico los gastos también crecen y que, en cuestión de dólares, se va a estar ganando menos que en 2021.

La actriz y presentadora bogotana Ángela Vergara, por ejemplo, concordó con su opinión y agregó que a los mandatarios y empresarios se les ha olvidado cuánto ha aumentado el costo de vida.

Además, otros cientos de sus seguidores también se dieron a la tarea de comentar a su favor.

“Qué bueno que sientas empatía por nosotros y que lo demuestres abiertamente”, “estoy de acuerdo contigo” y “es increíble que nuestro salario básico lo decidan aquellos que viven con hasta 30 veces lo que nosotros ganamos durante el mismo tiempo”; fueron algunos de los mensajes que recibió la mujer nacida en Houston, Texas (Estados Unidos).

Sin embargo, no todo fueron elogios, puesto que también hubo usuarios que le insultaron e incluso insinuaron que hace este tipo de publicaciones “para ganar seguidores y likes”, pero ante la ola de cuestionamientos Paola Turbay no dudó en responder con vehemencia y reiteró que ni con el aumento basta.

“No soy influenciadora, esto lo publiqué antes del aumento. El aumento es significativo, pero no es suficiente. Soy empresaria que sufre lo que mencionas, pero también sufro por quienes no lo son. Si buscara likes, publicaría un contenido muy distinto y lo lograría, no hago las cosas por likes”, aseveró.

Por último, la actriz de 51 años invitó a todos aquellos que no estén de acuerdo con respetar su opinión a que dejen de seguirla.

Así quedó el salario mínimo colombiano frente al de otros países

1. Uruguay 502 dólares

2. Ecuador 425 dólares

3. Chile 400 dólares (Aún sin aumento 2022)

4. Paraguay 330 dólares (Aún sin aumento 2022)

5. Bolivia 313,96 dólares (Aún sin aumento 2022)

6. Argentina 313 dólares (Aún sin aumento 2022)

7. Colombia 285,59 dólares

8. México 262 dólares

9. Brasil 193 dólares (Aún sin aumento 2022)

10. Perú 229 (Aún sin aumento 2022)

11. Venezuela 1,74 dólares (Aún sin aumento 2022)