Fuerte sanción recibió un jugador de Atlético Nacional por provocar a hinchas del Deportivo Cali

La fuerte sanción que recibió un jugador de Atlético Nacional por provocar a hinchas del Deportivo Cali / ARCHIVO

Este miércoles terminó la temporada para Atlético Nacional con un empate 1-1 ante Junior de Barranquilla, las noticias para el equipo ‘verdolaga’ no fueron positivas desde el momento que se confirmó su eliminación a manos del Deportivo Cali. Sin embargo, otra noticia negativa llegó en las últimas horas luego de que se conociera una nueva resolución de la Dimayor respecto a la sanción de jugadores.

Y es que la División Mayor del Fútbol Colombiano publicó una nueva resolución con las respectivas sanciones impuestas por el Comité Disciplinario para el fútbol colombiano. Allí se ratificó la investigación y sanción al jugador Alex Castro, de Atlético Nacional, quien había recibido una insólita expulsión mientras era suplente en el partido que el conjunto antioqueño visitó al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca.

Aquel juego, que acabó ganando el Cali por 3-1 con tan solo 10 hombres en cancha, tuvo un lamentable capítulo en los primeros minutos de compromiso, pues el visitante sufrió la expulsión de Castro luego de comenzar ganando el partido, ya que mientras se realizaba la celebración de la anotación el atacante realizó gestos obscenos a la tribuna del equipo caleño, por lo que el árbitro fue notificado y le mostró la tarjeta roja directamente.

Sobre esto la resolución menciona:

“De las imágenes del partido se puede verificar que no es cierto lo expresado por Nacional en el sentido de que el jugador ‘simplemente da saltos de un lado a otro mientras mira la tribuna’, pues del análisis del video, particularmente entre los minutos 03:01 –03:03 y 03:10-03:11, muestra que los brazos del jugador sí se dirigen hacia la parte inferior de su cuerpo”.

Además, añaden: “Ahora bien, debe ser igualmente claro que el ángulo de la cámara no muestra al jugador de frente, pero que la imagen oficial del partido no muestre este ángulo no puede interpretarse como que la conducta no haya existido. Por el contrario, las imágenes oficiales dan a entender que la observación se ve interrumpida, dado que una persona se atraviesa, razón por la cual solo se advierte que el jugador baja sus brazos y dirige sus manos hacia una parte inferior del cuerpo”.

Ante esto, la Comisión Disciplinaria de la FCF tomó la decisión y sancionó con más de 6 millones de pesos como multa económica y seis fechas de sanción para el jugador. Ya cumplió dos (vs. Cali en Medellín y vs. Junior en Barranquilla); los otros cuatro juegos serán en la Liga BetPlay 2022-I.

“Alex Castro, jugador inscrito con el club Atlético Nacional S.A. (”Nacional”) sancionado con seis (6) fechas de suspensión y multa de seis millones trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos ($6.359.682) por provocación al público en el partido disputado contra la Asociación Deportivo Cali en el partido por la 3ª fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021. (Art .65-1,2 y 4 del CDU de la FCF)”, se lee en el comunicado.

Así las cosas, Alex Castro podría haber disputado su último partido con Atlético Nacional el pasado 12 de diciembre en el juego que Nacional goleó 5-1 al Deportivo Pereira, ya que su contrato a condición de préstamo vence el 31 de diciembre de 2021 y tendría que regresar a Cruz Azul de México, equipo dueño de sus derechos deportivos.

