Fedegán desmintió escasez de leche en Colombia: “La industria está jugando con la opinión pública”

Imagen de referencia. Producción de leche en Colombia. Foto: Ministerio de Agricultura

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) fue enfático en asegurar que en Colombia no hay escasez de leche y que, por el contrario, la producción de este líquido aumentó un 4,2 % en el tercer trimestre del año, según cifras divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

“¿De dónde saca la industria el cuento que hay un faltante de 1,6 millones de litros de leche al día?”, afirmó la organización gremial en primera instancia, recordando, también, que la producción de leche en finca tuvo un crecimiento promedio de más del 8 % en el transcurso del 2021.

En ese sentido, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dialogó con Blu Radio, y sostuvo que las cifras son comprobadas. Por ello, solicitó explicaciones al sector que habla sobre una ausencia de este líquido. “Le estoy dando los datos oficiales, los del Dane, no míos, no los de Fedegán. Entonces, la industria tiene que decir qué hizo con la leche, tiene que responderle al país. La industria no puede seguir en el cuento ese al que tenía acostumbrado al sector”.

Además, según puntualizó el dirigente, esto hace parte de una “táctica” para que, en enero de 2022, se puedan llenar los contingentes de leche en polvo, que son autorizados por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. “La industria está jugando con la opinión pública y con el sector ganadero. [...] Antes especulaba con ‘enlechadas’ para bajarle el precio al ganadero y dejar de recogerle la leche”, apuntó.

Por último, Lafaurie sostuvo que se programarán unas marchas de ganaderos “los primeros días de enero” hacia algunos puertos por donde ingresa la leche en polvo al país: “Queremos mostrarle al país lo que hace la industria con el sector ganadero”.

En imagen, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. Archivo/Colprensa

Recordemos que a principios de este año, Fedegán solicitó una salvaguardia bilateral con el fin de restringir las importaciones de leche en polvo procedentes de EE.UU. Sin embargo, su iniciativa no prosperó, pues el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A) recomendó no imponer esta medida, la cual argumentaba que se estaban presentando “afectaciones en la industria local” por la mayor llegada de estos productos desde el exterior.

La razón, según lo dio a conocer El Tiempo, es que esta petición de Fedegán no cumple con las condiciones establecidas en el TLC vigente entre Colombia y Estados Unidos. Aunque entre los acuerdos se explica que la salvaguardia se puede implementar, en principio, por un periodo de dos años, esta solo tendrá validez si existe “un daño grave o una amenaza a la industria producida por una meecancía similar o directamente competidora”, situación que para Triple A no ocurre.

ASOLECHE DIJO QUE HABÍA ESCASEZ:

El pasado 7 de diciembre, la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche) expresó su preocupación ante las dificultades que afronta la industria láctea en el país. De acuerdo con las estimaciones de la entidad, en la actualidad, faltan cerca 1,6 millones de litros al día, representando así una caída del 15 % en la producción.

Juan Sebastián Bargans, presidente de Asoleche, calificó dichas cifras como una caída “muy drástica” y explicó que el desabastecimiento es la suma de muchos factores: “Las principales razones de esta escasez se deben al alza de los insumos y los concentrados. También a factores climatológicos y desde luego a la migración de productores de leche a otros renglones económicos como pueden ser la carne o otras frutas”.

En su momento, el directivo hizo un llamado al Gobierno Nacional, productores, industriales y comercializadores para encontrar soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Desde el gremio se estima que unas 736.000 personas dependen económicamente de este sector en el país. “Este periodo de baja producción se nos va a unir con el que tradicionalmente ocurre en los meses de enero, febrero y marzo de las heladas, donde históricamente la producción cae”, apuntó Bargans.

