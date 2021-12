Así afectará el cambio climático a Colombia

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer sostiene un cartel que dice: el cambio climático es conmigo2 durante una protesta en Bogotá. REUTERS/Luisa Gonzalez

El cambio climático se ha vuelto una problemática mundial cada vez más latente. Los incendios, las inundaciones y la desaparición de glaciales son tan solo algunas de las afectaciones que se están viviendo por la falta de cuidado de los recursos y el exceso de consumo que ha dejado los diferentes ecosistemas contaminados por la basura creada por el ser humano.

Colombia no es ajena a las consecuencias que se viene y que ya no tiene marcha atrás. de acuerdo con la Oficina del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI, por sus siglas en inglés) Colombia esta en el listado de los 11 países más vulnerables a los “efectos físicos del cambio climático” pues no tienen “la capacidad de adaptarse” a ese fenómeno.

“Es especialmente probable que haya temperaturas cada vez más calientes, incidentes climáticos extremos y perturbaciones en los patrones del océano que amenazarán su seguridad energética, alimentaria, de agua y sanitaria”, advierte la ODNI.

Además, en un estudio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) llamado ‘Indicadores de eventos extremos en los escenarios de cambio climático para el periodo 2011-2040′, señala que aunque es complejo hacer un diagnostico por el tipo de clima que tiene el país lo más probable es que en algunas zonas las temperaturas aumenten de forma significativa mientras que en zonas como el centro y suroccidente del país estas disminuyan.

De acuerdo con el doctor en meteorología y director del grupo Tiempo, Clima y Sociedad de la Universidad Nacional, José Daniel Pabón citado por El Tiempo el futuro climático del país esta asociada las diferentes regiones, por dos razones la primera porque no a todas las zonas del país las afectarán por igual estos fenómenos, y la segunda porque la mitigación de los mismos depende de las medidas que tome cada territorio.

En este sentido, advierte que no aparecerán nuevos fenómenos sino que los que existen, como el de la niña y el niño, tenderán a intensificarse, especialmente en zonas costeras y de clima caliente (Caribe y Pacifico).

“No es que aparezca un fenómeno porque existe el cambio climático, no. Los fenómenos se vienen presentando, sino que serán más o menos frecuentes, y más o menos intensos”, anotó el experto.

Pese a que el panorama no es muy favorable, Pabón hace la recomendación de que en todas las regiones se comiencen aplicar políticas y actividades que eviten y mitiguen los efectos del cambio climático.

“Como de todas maneras el cambio climático se está presentando y tendrá unos impactos, lo que debemos es actuar con adaptación en los territorios. Sabiendo que el clima va a cambiar, necesitamos que esos territorios se adapten a nuevas condiciones de fortalecer a las comunidades para que puedan irse ajustando a las condiciones para que los impactos no sean tan fuertes”, aseguró.





Colombia lanza plataforma para analizar los efectos del cambio climático

Con el fin de preparar estrategias para enfrentar los efectos del cambio climático en Colombia, el Ministerio de ambiente lanzó el pasado mes de octubre la ‘Herramienta para la Acción Climática’, un plataforma digital que entregará datos sobre el clima a futuro, y la vulnerabilidad y el riesgo a las que se verían expuestas las distintas regiones del país.

De acuerdo con la cartera, la plataforma permitirá no solo que las entidades territoriales incorporen los efectos del cambio climático a su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), sino también los orientará en la toma de decisiones en cada una de las regiones para que puedan anticiparse a los retos de ese fenómeno.

Quienes estén interesados en consultar la herramienta, podrán hacerlo a través del link: https://accionclimatica.minambiente.gov.co/. Allí encontrarán información sobre el perfil territorial a nivel departamental, un catálogo de medidas de adaptación, gestión del riesgo climático y de mitigación de GEI, entre otros.





SEGUIR LEYENDO