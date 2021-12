Presidente de Santa Fe confirmó que hay negociaciones entre Alexander Mejía y el Atlético Nacional

Junior FC y Atlético Nacional eran otros de los equipos interesados en el volante proveniente de Libertad de Paraguay.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, confirmó el diálogo que sostuvo con sostuvo con Alexander Mejía donde este le pedía dejarlo libre para finiquitar su regreso a Atlético Nacional para la temporada 2022.

“ Hoy tuve una conversación con Alex Mejía, me pidió que lo dejáramos ir a Nacional, y Santa Fe no se va a oponer ni vamos a obstaculizar los deseos de nadie ”, comentó el dirigente que ya piensa en la nómina del equipo ‘cardenal’ que afrontará los torneos nacionales en el 2022 tras el desastroso 2021 que incluso lo dejó por fuera de torneos internacionales.

Mejía jugó en Atlético Nacional por primera vez entre 2012 y 2014, luego entre 2015 y 2016 tras su primera experiencia en el fútbol mexicano. En total disputó 202 partidos, siendo el club donde más encuentros jugó, además ganó cuatro títulos de liga colombiana, en tres ocasiones ganó levantó la Superliga Colombiana y fue dos veces campeón de la Copa Colombia.

Sin embargo, su título más recordado con el elenco ‘verdolaga’ fue la Copa Libertadores en 2016 y subcampeón de la Copa Sudamericana en 2014 cuando perdió ante River Plate, el primer título de la era de Marcelo Gallardo.

En el diálogo con El Alargue, Méndez confirmó que Harold Rivera, ex jugador de Atlético Huila ya entrena bajo las órdenes de Martín Cardetti. Además, indicó que no se ha llegado a un acuerdo para la renovación del contrato de Fainer Torijano, por lo que podría salir libre a final de año y reforzar la nómina del Once Caldas.

Por último, el presidente de Independiente Santa Fe aseguró que si hubo conversaciones con Wilson Morelo para concertar su regreso a la institución ‘cardenal’. Sin embargo, las negociaciones se encuentran “estancadas” pues el delantero aun tiene contrato con Colón de Santa Fe en Argentina y no ha podido arreglar su salida.

