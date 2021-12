Confirman que Roger Martínez tiene un hijo de cinco años que no quería reconocer

Roger Martínez, del Club América, celebra un gol anotado. Foto: EFE/Víctor Cruz

El Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses reveló que el delantero colombiano, Roger Martínez, es papá de un menor de cinco años en Cartagena. Así lo confirmaron los resultados de las pruebas de ADN que fueron ordenadas por el Juzgado Cuarto de Familia de dicha ciudad.

“Roger Beyker Martínez Tobinson no se excluye como el padre biológico del menor. Probabilidad de paternidad: 99.99999%. Es 113.211.402.519.581,17 veces más probable que Roger Beyker Martínez Tobinson sea el padre biológico del menor”, expone el documento que fue conocido por Caracol Radio. Esto producto de una relación que sostuvo en su tierra natal hace varios años.

Además, en el estudio médico “se observa que Roger Beyker Martínez Tóbinson posee todos los alelos obligados paternos (AOP) que debería tener el padre biológico del (la) menor”. De esta forma, se compararon las posibilidades que tiene el futbolista ‘Cafetero’ de ser el progenitor frente a otro hombre tomado de manera aleatoria.

Los exámenes se practicaron luego de las denuncias instauradas por la mamá del menor, María José Jiménez Gedeón, quien argumentó que está esperando el fallo del Juzgado desde septiembre para que se pueda confirmar la identidad del pequeño y, por lo tanto, que tenga los apellidos correspondientes. “Esta situación ha perjudicado de cierta manera, pues él tiene que adelantar sus estudios, esto nos tiene estancados. Le pedimos al juez que tome las medidas pertinentes para que esto se lleve a cabo”, apuntó.

En este sentido, la progenitora exige que, así como ha ocurrido en otros fallos por paternidad, el niño cuente con la misma cuota de manutención que los demás hijos del jugador del América de México. Esto porque, según relató, al pequeño se le asignó el 50 % de un salario mínimo, los cuales serían cerca de 450 mil pesos: “Uno de los fallos ya proferidos ordena entre 5 y 6 millones de pesos mensuales… no es la mitad de un salario mínimo”.

Por último, Jiménez Gedeón, quien reconoció que no tuvo una relación extensa con Roger Martínez, aseveró que la vida mostrada por el futbolista en las redes sociales, acompañada de lujos, dan cuenta de las capacidades económicas con las que cuenta en la actualidad.

UNA DISPUTA DE VARIOS AÑOS:

En julio pasado, y luego de que Martínez fuera sorprendido asistiendo a fiestas sexuales, la cartagenera ya reclamaba con prueba de ADN en mano que el futbolista de 27 años estaba escabulléndose de sus responsabilidades. Estos exámenes le fueron practicados el 31 de diciembre de 2020 ante la orden del Juez, que databa de septiembre del 2019.

Además, según contó por ese entonces, Martínez objetó la prueba en marzo pasado, aludiendo que no era válido para dilatar el proceso, y luego no asistió al test pactado por Medicina Legal ante algunas dificultades presentadas con su club. “Mi cliente tiene la intención de conocer si realmente es el padre del menor. El jugador no se pudo presentar a la prueba de paternidad, que había sido solicitada por nosotros mismos ante el juzgado, debido a unas restricciones contractuales que tiene con el Club América de México”, indicó Jorge Raad Berrio, abogado de Roger.

MARTÍNEZ, ¿ENTRE LOS TRANSFERIBLES DE AMÉRICA?

En los últimos días se ha hablado sobre un recambio que adelantarán las ‘Águilas’ en el vestuario de cara a la próxima temporada. Entre algunos de los jugadores que han sonado para abandonar el equipo aparecen dos colombianos: Nicolás Benedetti y Roger Martínez. El primero sería descartado de los planes del técnico, Santiago Solari, porque la mayor del tiempo se encuentra lesionado.

Y el segundo parte del interés de Boca Juniors, que ya quiso hacerse con sus servicios en periodos de transferencias anteriores. Sin embargo, para esta ventana de invierno volvería a ser una de las principales alternativas para reforzar el ataque, según ha podido establecer ESPN Argentina. En las ocasiones anteriores, Roger no ha podido llegar a un acuerdo económico con la directiva encabezada por Juan Román Riquelme.

SEGUIR LEYENDO: