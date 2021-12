“Envidio a la Premier League, donde el más influyente es un jugador de campo y no los encargados de las reglas”: Juan Carlos Osorio

América de Cali se estrelló el jueves 2 de diciembre ante el vigente campeón de Colombia: Deportes Tolima. Durante su visita a Ibagué en la segunda fecha de cuadrangulares, el equipo vallecaucano, dirigido por Juan Carlos Osorio, se quedó tres puntos por debajo del Pijao en la tabla de posiciones y ahora debe pensar en cómo recomponerse de cara a los últimos cuatro duelos que quedan para poder llegar a la gran final.

Una vez finalizó el encuentro en el estadio Manuel Murillo, Juan Carlos Osorio habló en rueda de prensa y se refirió al tema arbitral que condicionó el partido desde el minuto dos, cuando el colegiado Andrés Rojas expulsó del compromiso a Jerson Malagón por un planchazo interpretado como acción violenta.

Fue así como Osorio se despachó en críticas contra el arbitraje, diciendo que en el balompié colombiano los jueces son los protagonistas del espectáculo deportivo y no los futbolistas, quienes por ejemplo en Inglaterra están siempre en la conversación y el análisis:

La mejor reflexión es pensar que un jugador como Jerson, tan espiritual entre comillas, tan comprometido con el juego limpio, se va al minuto del partido. Son cosas del fútbol y habla de lo inesperado del juego. Desde mi punto de vista, envidio a la Premier League donde el jugador más influyente es un jugador de campo y no el que está encargado de las reglas y hasta un cuarto árbitro

El técnico agregó que en Colombia no están dadas las condiciones para que los jugadores sean protagonistas y determinantes para que el rentado local tenga calidad en comparación con ligas de otros países:

“No transmite un buen mensaje para la liga cuando no tenemos jugadores influyentes y terminan siendo el más influyentes el que menos debe serlo. Debo felicitar a Hernán, perdimos contra el equipo más atlético del fútbol colombiano. Nuestro plan sigue igual, disputaremos dos juegos importantísimos. Esperaremos con ansias el juego de regreso contra ellos en casa. Lograron el gol en una situación de juego donde generalmente no lo hacen, se impusieron y en el fútbol, si es difícil jugar con 11, imaginemos lo difícil que es jugar con 10. Competimos dignamente y no tengo ningún reproche con mis jugadores