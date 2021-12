Amparo Grisales, de ‘Yo Me Llamo’, recordó cuando fue excomulgada por besar a Margarita Rosa de Francisco

Actrices Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales. Fotos: Colprensa.

En los años 80, la novela ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ fue de las más vistas en Colombia y conmocionó por el beso lésbico que protagonizaron dos de sus personajes, las reconocidas actrices Margarita Rosa de Francisco y la actual jurado de ‘Yo me llamo’, Amparo Grisales; de hecho, esta última se refirió a cuando la excomulgaron por esa situación.

En la emisión de este miércoles 1 de diciembre, la también conocida como ‘diva de Colombia’ dio detalles de este suceso cuando la imitadora de Karol G terminó su puesta en escena, y que no convenció a los jurados tras su presentación.

Amparo se molestó con su compañero Yeison Jiménez, quien sí felicitó a la intérprete de ‘Bichota’ y dijo que su puesta en escena no era igual a la de la famosa reguetonera paisa. Además, comentó que la canción que interpretó llamada ‘Mi cama’, no le quedaba. “Para mí, esa cama no sonó para nada”, expresó, mientras hacía malas caras y agregó:

“Empezaste a hacer los movimientos, pero yo no te creí, me aburrió. Yo esperaba más”.

Fue ahí cuando se refirió a su participación en la polémica producción de hace más de 30 años y aseguró que los tiempos han cambiado bastante en cuanto a los contenidos que se divulgan ante el público.

“Tienen unas letras, que ya las dicen y no las excomulgan como cuando a mí, en Inés de Hinojosa, me excomulgaron por un beso inocente”, expresó Grisales.

De hecho, también destacó que actualmente las artistas, cantantes y demás famosas tienen más libertad de expresarse a diferencia de antes, donde las hubieran sacado de las iglesias católicas por expresar sus preferencias sexuales. “En este país hay una doble moral impresionante”, concluyó la jurado de Yo Me Llamo.

No es la primera vez que Grisales se refiere a este tema, a inicios de este 2021 sostuvo una entrevista con el programa ‘La Bodeguita en vivo’, donde dio detalles de este inusitado momento en la televisión colombiana. “Esa época era muy bonita, el siglo XVI, y hoy día tenemos una doble moral impresionante, siempre la hemos tenido, pero la ‘lesviandad’ y el homosexualismo están desatados, y me parece bien. Y ya en televisión uno ve escenas más fuertes que un beso en la boca, escenas muy fuertes”, comentó.

En otros apartes de ese diálogo contó que es cierto que la excomulgaron de la Iglesia Católica por esa supuesta candente escena que quedó graba en la memoria de millones de colombianos y televidentes de otras partes del mundo donde se transmitió la producción.

“Yo iba para la Feria de Manizales, y me llamaron los periodistas a decirme que el arzobispo de allá me había excomulgado. Esto fue por una carta que mandaron unas personas que se llamaban ‘los sesenta del santo sepulcro’, unos señores de esos en el armario que no les pareció”, rememoró.

. @Amparo_Grisales la primera mujer en desnudarse en la Tv colombiana y que besó a @Margaritarosadf para la novela “Los Pecados de Inés de Hinajosa” pic.twitter.com/fsYKTxCZuK — Chismes Colombia (@ChismesCol) October 30, 2018

En fin, ese fue el momento de la transmisión de este 1 de diciembre donde la famosa actriz se refirió al tema. Sin embargo, en la gala hubo otros pronunciamientos por parte de Amparo, que se refirió a ‘Los Panchos’, que tuvieron un reto bastante singular y fue convencer a la diva de que la sincronía y la armonía entre los tres integrantes existió para que ser llamados como su doble perfecto. En esta oportunidad, la agrupación cantó ‘Piel Canela’ y se llevó su primer jalón de orejas de la diva de Colombia.

“Mi erizómetro está un poco estancado, porque es que como, son un trío, lo que le dije el otro día, podemos caer en la trampa si no los detallamos bien y los estudiamos bien de que suenen muy bonito, porque la sonoridad en todos los tríos suena bonito, romántico, igual, entonces hay que ir al detalle, me faltó más interpretación en la voz fundamental y las segundas voces que te acompañan en este tema no terminan ni vibrando ni plano, eso es lo que les da el juego a las voces, me suenan muy parejo, muy bien, pero me falta sabor”, les indicó Amparo Grisales.

SEGUIR LEYENDO: