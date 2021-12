“Yo no he entrado al Pacto Histórico”: Luis Pérez

En la foto: Exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. (Colprensa-Sergio Acero)

Este miércoles 1 de diciembre, el exgobernador de Antioquia Luis Pérez afirmó que no entró al Pacto Histórico como en los últimos días se había rumorado tras su reciente reunión con miembros de esa alianza política y de recibir el apoyo del mismo Gustavo Petro.

En una carta que le envió al director del Partido Liberal, César Gaviria, el exgobernador insistió en que los liberales deben ingresar a una consulta para enfrentar al senador Gustavo Petro.

“Realizar una convención o un proceso democrático de selección de candidato liberal a la Presidencia de la República para que compita con Gustavo Petro en las consultas del mes de marzo. Y de paso, se construya un programa de gobierno, audaz y progresista para volver a recoger las mayorías liberales de Gaitán, Uribe Uribe, Galán, y otros que tanta gloria dieron al partido”, escribió Pérez.

“Yo no he entrado al Pacto Histórico, como se dice. Mi propuesta es institucional: Que el Partido Liberal enfrente a Gustavo Petro en una consulta popular. El Partido siempre se ha identificado con ideas progresistas y con alianzas con sectores de izquierda para ganar y gobernar”, sentenció.

También dijo que participar en una consulta con Gustavo Petro, en nada cambia la esencia del liberalismo; “por el contrario, sería rejuvenecer las ideas liberales. Aquí hay exceso de prejuicios. Todo el que desee ser Presidente tiene que enfrentar a Gustavo Petro, en algún momento. La mejor opción para el Partido Liberal son las elecciones de marzo 13. Si deja perder esta oportunidad, nunca más”, sostuvo.

Dice Pérez que el Partido Liberal no puede perder la Presidencia por W; por no presentarse. Además que excluirse de la contienda electoral no es política; “es perder la vocación de poder presidencial; y seria darle al liberalismo el minúsculo y triste papel de tener congresistas para negociar prebendas. Dejar el partido sin candidato presidencial, sin ideas y sin causas, es espantar a sus seguidores. El pueblo en las calles reclama y añora el hervor y los ideales de las banderas rojas”, dijo.

En la carta, el exgobernador concluyó que en democracia, a Gustavo Petro no hay que insultarlo, ni tenerle miedo, ni odiarlo; hay que confrontarlo con ideas y argumentos. “No más odios ni más miedos entre colombianos”, sostuvo.

Asimismo, que una consulta entre Gustavo Petro y un candidato liberal sería un exquisito escenario democrático que pondría al partido liberal como protagonista titular de la política y la opinión; aumentaría la votación para los aspirantes al Congreso; abarataría los gastos exorbitantes de las campañas; y devolvería el fervor de millones de liberales que han perdido la fe liberal y se han alejado. Una consulta así en marzo, traería pasión y alegría sin límites, y quien gane esa consulta sería el próximo presidente.

La defensa de Gustavo Petro a Luis Pérez

“Decir que al Pacto Histórico no entran quienes hayan sido uribistas es excluir la mayoría de la población. Los cambios políticos son exactamente eso, que las personas puedan variar apreciaciones anacrónicas y transformarlas en progresistas”, sostuvo Petro.

Acto seguido, defendió a Pérez argumentando que jamás encontró su nombre en la investigación sobre el paramilitarismo en Antioquia que realizó. “No está sindicado de actos de corrupción. Quien ordenó la operación Orión fue Uribe, con quien los que nos critican por acercarnos con Pérez, hacen alianza en Antioquia”, señaló Petro.

Agregó que si bien tiene una distancia con el exgobernador por el planteamiento de seguridad, espera que pueda ser debatida su posición y la de él en un foro de debate público.

“Ratifico mi disposición plena a una convergencia entre el liberalismo y el progresismo que se pueda sustentar en la Revolución en Marcha liberal del siglo XX traída al siglo XXI y la aplicación cabal de la Constitución de 1991″, sostuvo el senador.

SEGUIR LEYENDO: