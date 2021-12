Sigue la brecha entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres, ahora es del 7,2%

Más de 9 mil oportunidades de empleo para las mujeres en Colombia. Foto: SENA

Una de las mayores preocupaciones para muchos colombianos es el desempleo, situación que padecen muchos hogares y que, en medio de la pandemia tuvo un desafortunado crecimiento; sin embargo, en las últimas horas el Dane reveló la cifra de desempleo en Colombia en el pasado mes de octubre y señaló que el país está recuperando los empleos que se perdieron en medio de la pandemia.

La tasa de desempleo llegó a 11,8 % desde 14,7 % en el mismo periodo de 2020. Implica que el número de personas ocupadas llegó a 22.128.000, una recuperación visible, en comparación con lo que sucedía en igual fecha del año pasado. En cuanto al desempleo en hombres fue del 8,7 % y en mujeres, de 15,9 %, lo que demuestra que las brechas laboras de genero continúan siendo significativas pues si se mira al detalle es de un 7,2 %.

Si se desagrega la información por territorios, se encuentra que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas este comportamiento es positivo para las mujeres pues pese a las brechas en octubre se evidenció un incremento del 2,6 % para ellos y del 10,4 % para ellas, lo que permite concluir que por cada hombre contratado tres mujeres fueron empleadas.

En cuanto a los sectores que más impulsaron la empleabilidad en mujeres fueron las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos (con más de 183.000 plazas de trabajo), alojamiento y servicios de comida (104.000) y administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (84.000).

Sin embargo, no se debe dejar de lado los porcentajes de mujeres que no reciben remuneración pero hacen actividades en casa, es decir pese a su trabajo no reciben un pago por su labor, que de acuerdo con El Espectador, mientras que en octubre de 2019 la participación de esta porción de mujeres era del 57 %, para el mismo mes del presente año se encuentra en el 59,5 %.

Ahora bien pese que la cifras muestran una recuperación importante si se compara con las cifras del 2020 y el Estado a declarado que la reactivación va por buen camino es importante recordar que después de Haití, Colombia es el segundo país con mayor tasa de desempleo Latinoamérica y, junto con Brasil, la nación donde más cayó el empleo durante la pandemia. Así lo dejó en evidencia el informe “Una recuperación desigual: las secuelas de COVID-19 en América Latina y el Caribe”, difundido el 29 de noviembre por el Banco Mundial (BM) y el PNUD.

Mientras en Latinoamérica el empleó cayó en 11 puntos porcentuales desde la emergencia sanitaria, “Colombia y Brasil exhiben las brechas más grandes en comparación con los niveles pre pandémicos, con la relación empleo-población de cada uno 17 puntos porcentuales más baja”, se lee en el documento. Preocupa, además, el caso ecuatoriano, donde el empleo cayó en un 14 %. En el componente de mercados laborales, los países que más se recuperaron fueron: Dominica, México, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

A nivel región el informe evidencia que cerca de la mitad de los hogares no ha podido recuperar el nivel de ingresos habitual antes de la pandemia, más allá del apoyo de los gobiernos para solventar la crisis. También evidenció un aumento de la informalidad laboral y cómo naciones como Colombia están quedadas en cuanto a la recuperación en este ítem.





