Luis Alberto Posada celebró nominación a los Premios Macondo de película que protagonizó

Foto: Instagram @PosadaRecords_

Bastante movido está el fin de año para Luis Alberto Posada, quien además de haber estrenado hace pocos días su reciente sencillo ‘El que manda es el corazón’, celebró por medio de sus redes sociales la nominación que tuvo El rey del sapo, película que se estrenó en 2019 y contó con su participación en el papel protagónico, a los Premios Macondo.

“Familia, para nosotros es un honor estar nominados como mejor película colombiana en los Premios Macondo 2021. Hasta el 4 de Diciembre podrán votar en la plataforma dentro de la categoría Premio del Público”, escribió el cantante de música popular en su publicación.

De inmediato, seguidores y amigos de Posada, entre los que destacaron personalidades como Elizabeth Loaiza, Ómar Murillo ‘Bola 8′ y la agrupación musical conocida como ‘Los cantores de chipuco’, lo felicitaron por la posibilidad de llevarse el premio con una película que significó su debut en el séptimo arte.

Cabe mencionar que los Premios Macondo son los premios nacionales de cine de nuestro país y son realizados por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Academia hermana de The Academy: Academy of Motion Picture Arts and Sciences, quienes a su vez realizan los Premios Oscar.

La primera edición de los Premios se llevó a cabo en 2010 y, desde entonces, se han convertido en una tradición de reconocimiento anual a lo mejor de la cinematografía nacional.

Este galardón es un reconocimiento a las diferentes películas que se presentan todos los años. El público tiene la posibilidad de ser partícipe de los Premios Macondo eligiendo la película que, a su criterio, es su preferida esto a través de una votación en línea en la que participan las 27 películas inscritas a esta edición de los Premios Macondo 2021.

Lista completa de nominados Premios Macondo

Mejor largometraje de ficción

- El olvido que seremos - Dago García Producciones

- Litigante - Evidencia Films

- Los días de la ballena - Rara Colectivo Audiovisual

- Monos - Stela Cine

Mejor largometraje documental

- Después de Norma - Séptima Films

- La Fortaleza - Índigo Cinema

- Sinfónica de Los Andes - Hollywood Films

- Sumercé - Victoria Solano

Mejor dirección

- El olvido que seremos - Fernando Trueba

- Lavaperros - Carlos Moreno

- Litigante - Franco Lolli

- Monos - Alejandro Landes

Mejor dirección de arte

- El olvido que seremos - Diego López

- Litigante - Marcela Gómez

- Los días de la ballena - Tariana Vera

- Monos - Daniela Schneider y Angela Leyton

Mejor dirección de fotografía

- El olvido que seremos - Sergio Iván Castaño

- Lavaperros - Juan Carlos Gil

- Monos - Jasper Wolf

- Tantas almas - Juan Sarmiento

Mejor vestuario

- El olvido que seremos - Ana María Urrea

- Litigante - Juliana Hoyos

- Lavaperros - Ana María Acosta

- Monos - Daniela Schneider y Johana Buendía

Mejor guion original

- Litigante - Franco Lolli, mArie Amachoukeli y Virginie Legeay

- Los días de la ballena - Catalina Arroyave

- Monos - Alejandro Landes y Alexis Dos Santos

- Tantas almas - Nicolás Rincón Guille

Mejor actriz principal

- El olvido que seremos - Patricia Tamayo

- Litigante - Carolina Sanín

- Lavaperros - Julianne Nicholson

- Segunda estrella a la derecha - Silvia Varón

Mejor actor principal

- El olvido que seremos - Javier Cámara

- Lavaperros - Christian Tappan

- Monos - Moisés Arias

- Nowhere - Miguel González

Mejor actriz de reparto

- Angela - Salma Tafur

- Luz - Sharon Guzmán

- Monos - Sofía Buenaventura

- Segunda estrella a la derecha - Diana Wiswell

Mejor actor de reparto

- Lavaperros - John Alex Toro

- Lavaperros - Anderson Ballesteros

- Ruido - Biassini Segura

- Segunda estrella a la derecha - Andrés Jiménez

Mejor maquillaje

- El olvido que seremos - Laura Copo

- Lavaperros - Sara Victoria Cuéllar

- Los días de la ballena - María Fernanda Silvestre

- Monos - Andrés Ramírez

Mejor montaje

- Después de Norma - David Esteban Rojas y David Cordero

- Dopamina - María Alejandra Briganti

- Lavaperros - Andrés Porras

- Litigante - Nicolas Desmaison y Julia Duclaux

Mejor música original

- Después de Norma - Santiago Lozano

- El concursante - Andrés Martínez y Carlos Osuna

- Monos - Mica Levi

- Nowhere - Andrés Soto

Mejor canción original

- El concursante - Andrés Martínez y Carlos Osuna

- Irma - Paola Barreto y David Torres Tolosa

- Lavaperros - Johan Paz y Marlon Pérez

- Segunda estrella a la derecha - Daniel González y Fabio Chaves

Mejor sonido

- El olvido que seremos - Eduardo Castro, Octavio Rojas y César Salazar

- Lavaperros - César Salazar, Gustavo Pomeraneg y Adrián Rodríguez

- Los días de la ballena - Alejandro Escobar, Daniel Vásquez y Sebastián Alzate

- Monos - Lena Esquenazi

Mejor VFX

- Afuera del tiempo - Luis Miguel Henao

- Loladrones - Laburo Digital

- Los días de la ballena - Juan Manuel Betancourt

- Monos - Linus Lindbalk y The Gentleman Broncos