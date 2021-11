Polo Polo criticó al uribismo por “maltratar” a María Fernanda Cabal: “¿Quieren que se vaya?”

María Fernanda Cabal

Tras definirse la elección de Óscar Iván Zuluaga como candidato único del Centro Democrático a la Presidencia, la disputa quedó por la cabeza de lista al Senado de la República. Álvaro Uribe, que tenía el puesto asegurado desde las últimas dos elecciones legislativas y arrastraba las mayorías del Congreso, ya no estará, él es quien debe escoger quién ocupará su lugar entre los que suenan María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Turbay.

Sin embargo, el puesto de ambos no está definido. El mismo Uribe llamó al exsecretario de Gobierno de Bogotá, Uribe Turbay, para aspirar al Senado por su partido y sonó como la cabeza de lista. Ahora la decisión depende del expresidente, como lo dijo en entrevista con María Isabel Rueda en el diario El Tiempo, pero no está seguro de ser la cabeza de lista.

Así mismo, el nombre de Cabal sonó tras ser la segunda en votación interna del partido en las encuestas para elegir candidato presidencial, por lo que varios congresistas y otros militantes cree que tiene derecho de liderar la bancada. Sin embargo, el activista y candidato a la Cámara de Representantes, íntimo amigo de la senadora, sembró dudas de la posición de Cabal en el tarjetón legislativo.

Quien lidere la lista al Senado tiene un reto mayor. Uribe arrastraba casi 1 de cada 3 votos del Centro Democrático, por lo que llevaba consigo la elección de varios de los miembros de la bancada. El o la líder de la lista deberá buscar un número de votos suficiente para impulsar a la colectividad, pero cada uno, tras la salida del expresidente, deberá levantar sus propios votos.

“No darle la cabeza de lista al senado del Centro Democrático a María Fernanda Cabal es un despropósito total, es menospreciar el gran trabajo de la actual congresista y también menospreciar a sus electores. No podemos permitir que esto se convierta en dedocracia”, escribió Polo Polo en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que él, quien actúa como influenciador y promotor de la campaña de Cabal, fue uno de los que replicó las molestias de la senadora sobre el resultado de las encuestas. La propia precandidata rompió el acuerdo y pidió revelar los resultados, además habría solicitado las más de 3.000 encuestas desechadas por supuestos criterios técnicos. Esa suspicacia reveló una división en la organización del partido para el 2022.

“Le meten el freno de mano al fenómeno Cabal y luego que la sacan de la carrera presidencial, no le quieren dar la cabeza de lista ¿Qué es esto? Cuánto maltrato hacia la mujer que ha vuelto a avivar la pasión que se le había perdido al partido. ¿A caso quieren que se vaya?”, agregó Polo Polo.

En entrevista con la revista Semana, después de una reunión con Uribe, la senadora Cabal aseguró que no hay decisión tomada sobre la cabeza de lista. Afirmó que le gustaría tomar ese puesto como reconocimiento a su caudal electoral, pero aceptaría otra posición para no ahondar en la división del partido. Además, que no peleará con Miguel Uribe por esa posición.

Sin embargo, según dijo, Uribe sostiene que ya empeñó la palabra con Turbay y que considera que él puede renovar la imagen del partido y convocar votos en Bogotá. Pero su nombre genera inconformismos, incluso en Cabal, porque no hace parte del Centro Democrático y estaría por encima de personas que sí.

En entrevista con la emisora Blu Radio, el representante Edward Rodríguez señaló que el expresidente Uribe y el presidente Iván Duque establecieron unos acuerdos para las cabezas de las listas, que se conocerá tiempo después. Sin embargo, se siguen barajando nombres.

También se ha conocido que dos caras visibles de la colectividad en el Senado no aspirarán en el 2022. Ernesto Macías anunció que no volverá y aunque el expresidente Uribe le solicitó reconsiderarlo, su decisión no tiene reversa. Así mismo, Paloma Valencia está evaluando no regresar por el maltrato, según dijo, que le ha causado la política.

SEGUIR LEYENDO: