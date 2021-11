Nuevo enfrentamiento entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo por la relación de Luis Pérez con el Pacto Histórico

Senador Gustavo Petro y exgobernador antioqueño Sergio Fajardo. Fotos: Colprensa.

Las elecciones presidenciales 2022 cada vez están más cerca, la incertidumbre y las sorpresas han sido las protagonistas de las campañas que han transformado el panorama político del país, pues a diferencia de otros años parece que la fórmula más usada serán las coaliciones y alianzas, que pretenden que diferentes políticos con ideas y posturas similares puedan unirse alrededor de un proyecto en común. Sin embargo, Gustavo Petro y Pacto Histórico han sorprendido con las alianzas que han llevado acabo pues se han sumado con políticos y movimiento que en el pasado habían considerado como sus opuestos ideológicos.

Este es el caso de la última alianza que se conoció entre el movimiento alternativo y el exgobernador de Antioquia y precandidato presidencia del Partido Liberal Luis Pérez Gutiérrez. La noticia fue dada por el mismo senador de Colombia Humana que en sus redes escribió: “Luis Pérez, exgobernador liberal de Antioquia y exalcalde de Medellín ha pedido que el partido Liberal entre a la consulta conmigo para escoger un candidato común”.

Dicha alianza a sido muy sorpresiva para muchos, pues Pérez es recordado por su historial político que estuvo respaldado por el uribismo y Cambio Radical. Incluso, al interior del movimiento se crearon divisiones sobre el anunció. Hasta, Iván Cepeda, otra de las caras más visibles de Pacto Histórico anotó su completo rechazo: “Las relaciones políticas del Pacto Histórico deben estar exentas de personas que hayan hecho parte del uribismo, hayan sido acusadas de complacencia con acciones del narcoparamilitarismo o señaladas por actuaciones corruptas. Rechazo cualquier alianza con el señor Luís Pérez”, trinó.

Pero el malestar no solo creo criticas al interior del movimiento, sino que trascendió. Uno de los que hizo fuertes señalamientos fue el precandidato presidencial Sergio Fajardo que compartió la imagen de donde aparece Pérez junto a Fernando Henao, candidato a la Cámara por el Partido Liberal y Aldo Cadena, coordinador del petrismo en la Costa Caribe e Isabel Cristina Zuleta, líder del movimiento Ríos Vivos y lo acompañó con un corto pero contundente mensaje: “Tantas mentiras, tantos insultos, tantas calumnias, y al final...”.

La respuesta por parte de Petro no dio espera y este le escribió: “Al final, él se reunió con las comunidades de Hidroituango y tu no”. A lo que el miembro de la Coalición Centro Esperanza señaló: “Isabel no es ‘las comunidades de Hidroituango’, Gustavo. No sólo me reuní con los habitantes de Ituango, sino que implementé un ambicioso plan social en la zona. En lo que sí no tuve participación fue en la Operación Orión. Feliz noche”.

La referencia a la Operación Orión se debe a que Pérez fungía de alcalde de la capital antioqueña cuando sucedió el episodio liderado por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. En el operativo que fue encabezado por el ejército en compañía de grupos paramilitares, como fue señalado por diversas investigaciones, murieron cuatro militares, seis civiles y seis miembros de grupos armados, además, hubo un promedio de 70 desaparecidos.

Finalmente Isabel Cristina Zuleta salió defender su postura y le respondió también a Fajardo: “¿Y por qué no voy a asistir a una reunión con Luis Pérez? Ojalá Sergio Fajardo me acepte la que siempre he pedido. Siempre dispuesta a conversar. Y tanto alboroto que hacen ahora los fajardistas y no cuando por primera vez nos reunimos con Luis Pérez”.





