Mujer que fue atacada por un policía en puesto de tintos recibió comparendo de $7 millones

Tras conocerse el video en el que un patrullero de la Policía patea un puesto de tintos de una vendedora informal en agosto pasado, las redes sociales condenaron lo que aparentaba un claro abuso de la fuerza contra una mujer y aunque el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el agresor había sido destituido, se conoció que la mujer recibió una multa de $7 millones.

La revelación la hizo el periodista Daniel Coronell quien reveló en la W Radio que la mujer recibió el comparendo ese día por, supuestamente, faltarle al respeto a la patrullera con la que inicialmente habló en el video. De hecho, el patrullero retirado de nombre Diego Rodríguez Poloche, dijo que la patada que se ve en el video fue un tropiezo con una baldosa.

Agregó que incluso él le dijo a la mujer que si le había dañado algo se lo repondría. Por la supuesta actitud grosera de Leidy Carolina Saavedra, la mujer violentada, el patrullero le impuso un comparendo de ocho salarios mínimo legales vigentes, es decir, más de siete millones de pesos, lo cual no puede pagar.

Pero además, como ella pidió que le pagaron lo del puesto, la patrullera le respondió que “muy de malas por usted”, conoció el Reporte Coronell. Por ahora la Policía ha indicado que la multa había sido revocada y que se le hará acompañamiento a la mujer, pero no se conoce de nada más. Leidy, por su parte, le dijo al periodista que le informaron que el patrullero que agredió su negocio fue encarcelado pero que no le consta que así sea porque no tiene pruebas.

Aunque el video es de agosto, se volvió viral hace una semana, por eso ante la ola de indignación que esto generó, el brigadier general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, publicó un comunicado de la institución en el que informan que el uniformado fue identificado y sancionado.

“El Comando de la Policía de Bogotá entregó instrucciones claras y precisas para investigar la actuación de los uniformados que se vieron en las imágenes, quienes a la trabajadora informal le repusieron todos los elementos que le fueron averiados”, señalaron y concluyeron que “el uniformado involucrado en tan lamentables hechos fue apartado del cargo”.

El video fue publicado en primera medida por la cuenta de la Brigada de Salud del Portal Resistencia (@BrigadaPortalR), quienes dan a conocer los detalles de los sucedido ese 6 de agosto. Según esta cuenta, los hechos ocurrieron en el barrio de Patio Bonito, al suroccidente de la localidad de Kennedy.

Agregaron que la vendedora ambulante es una mujer que “sobrevive con la venta de sus tintos para mantener su familia entre ellos una niña en condición de discapacidad”. Además, explicaron que hasta ahora, tres meses después, dan a conocer el video porque la señora “tenía miedo de las represalias por parte del CAI”.

En pocos minutos, el video se hizo viral gracias a las reacciones de más 1.000 usuarios que han ‘retuiteado’ la grabación que ya acumula más de 110 mil reproducciones. Son múltiples las reacciones de indignación en las redes, destacando entre ellas las del representante a la cámara Inti Asprilla, la concejal Heidy Sánchez y el secretario Luis Ernesto Gómez.

El representante Asprilla compartió la grabación y mencionó a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la alcaldesa Claudia López, resaltando que “este hecho aberrante de maltrato contra una vendedora informal de tintos, amerita una declaración pública ante la ciudadanía, de rechazo y sanción inmediata”.

