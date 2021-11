Fany Gauto, la capitana de Independiente Santa Fe, anunció la salida del equipo cardenal

Este lunes 29 de noviembre Fany Gauto informó, por medio de sus redes sociales, que dejará de portar la camiseta de Independiente Santa Fe. La paraguaya es la segunda jugadora más importante que abandona el equipo cardenal después de Leicy Santos.

Cabe resaltar que Gauto no es ajena de la historia del fútbol femenino en Colombia, ya que llegó al país cuando se anunció que se llevaría a cabo la primera edición de la liga femenina en 2017. En esta edición llegó a hacer parte de Cúcuta Deportivo, en donde consiguió ser la segunda artillera de las motilonas.

Para el siguiente año, en 2018, la guaraní llegó a Atlético Huila como refuerzo para disputar la Copa Libertadores Femenina. Aunque fue fichada, Gauto no pudo jugar en el certamen por una normativa de la FIFA, la cual no permite integrar más de tres clubes en una misma temporada. Cabe resaltar que las opitas se coronaron campeonas del certamen continental.

Luego, en 2020 llegó a vestir la camiseta de Independiente Santa Fe, proyecto liderado por Diego Perdomo, el mismo director técnico que estuvo a cargo del título de Huila en 2018 y la Copa Libertadores. En el cuadro cardenal Gauto se convirtió en la capitana de las leonas.

Con Independiente Santa Fe alcanzó a jugar dos temporadas. En estos años alcanzó a dejar buenos números, pues logró ser campeona de la Liga Femenina BetPlay Dimayor en 2020; ese mismo año jugó la Copa Libertadores Femenina en donde fueron eliminadas en cuartos de final por la Universidad de Chile; subcampeonas de la Liga Femenina en Colombia 2021 y subcampeonas de la Copa Libertadores tras perder 2-0 contra Corinthians.

Y este año llegó a jugar 12 partidos por Liga, en los que anotó 7 goles, y seis en la Libertadores, donde sumó dos anotaciones, siendo una de los mejores jugadores de la actual plantilla de Santa Fe.

Por medio de sus redes sociales publicó que: “Sabía que me iba a costar tomar esta decisión, me duele despedirme de esta gran club pero debo seguir creciendo y aprovechando las oportunidades que me brinda el fútbol, me enamoré de todos ustedes por el gran apoyo que me han brindado y siempre los tendré en mi corazón”.

Y agregó: “Colombia ha sido mi casa porque la verdad logré mucho y crecí mucho con todos ustedes, gracias a Santa Fe por abrirme las puertas, a toda esa hermosa hinchada que tiene, a mis compañeras y cuerpo técnico, a los periodistas y amistades me va a hacer mucha falta… Me voy amando estos colores”.

