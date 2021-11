Anuel AA le respondió a Karol G su mensaje en redes sociales: “Estoy orgulloso de ti”

Karol G y Anuel AA

Karol G, una de las cantantes femeninas de reguetón más importantes de la industria, ha estado, durante días recientes, encabezando las noticias de entretenimiento de la prensa nacional e internacional. No solo fue víctima de una aparatosa caída en uno de sus conciertos, sino que, además, protagonizó uno de los momentos más comentados de las redes sociales con su exnovio, el también cantante, Anuel AA. Aunque la pareja ya terminó su relación en términos románticos, mantienen una sólida amistad, según lo dejaron ver en sus redes sociales. Anuel, en las últimas horas, contestó el amoroso mensaje que dejó Karol G en su cuenta de Instaram.

“No tengo palabras para describir este momento. Pasaron 100 mil cosas por mi cabeza entre lo que antes fue, lo que vivimos y cómo las cosas se han transformado. Fueron muchos años de felicidad juntos y aunque esa etapa de nuestra vidas terminó, la lealtad y gratitud sigue intacta. Eres una persona brillante. Te admiraré siempre. Gracias por hacer mi noche de ayer mucho más especial”, escribió la colombiana en honor a su expareja puertorriqueña.

El músico, aunque no hizo una publicación como la de Karol, sí compartió, en las historias de su cuenta de Instagram, las imágenes reveladas por la ‘bichota’, como se le conoce popularmente a la intérprete de ‘La Tusa’. “Esas son las palabras exactas. Estoy orgulloso de ti, de la mujer en la que te has convertido y de todo lo que has logrado (...) de todo lo que vas a lograr”, comentó. Karol, en las fotografías, se ve sentada, y con una cinta en uno de sus dedos, al parecer, para proteger la herida que le habría dejado la caída en sus manos.

Karol G y Anuel AA

Según relató ella misma, durante el concierto, luego de la caída, no solo se lastimó una rodilla, sino que, al parecer, se había roto algunas de sus uñas. Karol se cayó de las escaleras que le daban apertura a su espectáculo. “Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo, me duele todo (...) Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”, comentó, entre lágrimas, y avergonzada, en el show que se llevó a cabo en Miami, en el FTX arena.

Tras su caída, y luego de mostrar las varias heridas que le dejó el accidente, en sus piernas, brazos y espalda, Karol recibió la sorpresa de su exnovio en Karol G en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, mientras se encontraba cantando ‘Culpables’, justamente, la primera canción que grabó con su Anuel, y la que cantó con él sobre el escenario. La cantante se encontraba interpretando el tema cuando, desde atrás, se acerca a ella el puertorriqueño. Los gritos emocionados del público alertaron a Karol que, al darse la vuelta, se encontró de frente con él.

Además del momento que compartieron en el escenario, y que emocionó a los seguidores de la pareja, a los dos se les vio, detrás de escena, celebrando el cumpleaños del papá de Karol. Anuel y su exsuegro compartieron un abrazo, mientras los asistentes cantaban la clásica canción de festejo de ‘Feliz cumpleaños’.

“Le hablé varias veces a Emmanuel de este día, de hacer un Choliseo (...) decirle que mi sueño de Choliseo era hacerlo sola, de pronto no tener invitados y que cuando la gente se fuera del concierto, dijera: ‘Karol G la rompió y la rompió sola’ (...) pero le dije que el único invitado que yo quería tener en mi Choliseo, siempre se lo dije, era Anuel AA”, reveló la colombiana, sorprendida, de verlo en el escenario.

🎥 Karol G y Anuel AA en el backstage del Coliseo celebrando el cumpleaños de Papá G. pic.twitter.com/jcdkKvlEtf — Karol G Site | México (@KarolGSite) November 29, 2021

Seguir leyendo: