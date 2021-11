Lluvia de críticas a Duván Vergara tras la eliminación del Monterrey en la Liga Mexicana

Lluvia de críticas a Duván Vergara tras la eliminación de Monterrey en la Liga Mexicana (Foto: Twitter/@Rayados)

Este sábado 27 de noviembre los Rayados de Monterrey, club donde juega el atacante colombiano Duván Vergara, fueron eliminados de los cuartos de final de la liga mexicana a manos del Atlas, que accedió a las semifinales gracias a los goles de visitante anotados. A pesar de igualar 1-1 en el juego de vuelta, el equipo del también colombiano, Camilo Vargas, es el que finalmente continuó en lucha por el título.

Cabe resaltar que el empate clasificó a los “zorros” por su mejor posición en la tabla, y avanzó a las semifinales del torneo Apertura del fútbol mexicano, en las que enfrentará a Pumas, que eliminó al América.

Por otro lado, el arquero colombiano fue figura contra Rayados de Monterrey y se ha consagrado como uno de los mejores guardametas de la Liga de Fútbol de México. Además, después de 17 años, los rojinegros vuelven a estar en una semifinal.

Ante la eliminación, los aficionados del Rayados buscaron culpables y entre ellos se destacó Vergara, pues fue tildado como un fichaje innecesario y por medio de las redes sociales los hinchas mostraron su descontento con las actuaciones del cafetero.

Y es que para nadie es un secreto que Vergara ha venido de más a menos en su segunda experiencia internacional. A inicios de campaña se fue ganando el cariño de los seguidores, pero con el pasar de los partidos fue perdiendo protagonismo y actualmente es uno de los más más criticados de la plantilla.

Pues bien, este sábado la paciencia de algunos aficionados se agotó y el extremo monteriano fue en centro de críticas, ya que en el último duelo no tuvo una gran presentación y la falta de actitud sería el principal señalamiento.

A pesar de que a lo largo del semestre el equipo venía jugando mal, se quedaron con el título de la Liga de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, en el rentado local el equipo no levantó su rendimiento y este sábado, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga, culminaron su participación.

En ese duelo, Vergara ingresó desde el banco al minuto 75, pero su ingreso terminó siendo intrascendente. Además, a falta de pocos minutos para que se acabara el compromiso, y cuando más necesitaba tiempo necesitaba Rayados para intentar sus últimas opciones de peligro, provocó una pelea que hizo perder valiosos instantes de juego. Esto por supuesto despertó la ira de los hinchas del equipo, quienes se descargaron en redes con el nivel mostrado en los últimos partidos.

Lluvia de críticas a Duván Vergara tras la eliminación de Monterrey en la Liga Mexicana / CAPTURA DE PANTALLA DE TWITTER

Lluvia de críticas a Duván Vergara tras la eliminación de Monterrey en la Liga Mexicana / CAPTURA DE PANTALLA DE TWITTER

Lluvia de críticas a Duván Vergara tras la eliminación de Monterrey en la Liga Mexicana / CAPTURA DE PANTALLA DE TWITTER

Lluvia de críticas a Duván Vergara tras la eliminación de Monterrey en la Liga Mexicana / CAPTURA DE PANTALLA DE TWITTER

Lluvia de críticas a Duván Vergara tras la eliminación de Monterrey en la Liga Mexicana / CAPTURA DE PANTALLA DE TWITTER

Lluvia de críticas a Duván Vergara tras la eliminación de Monterrey en la Liga Mexicana / CAPTURA DE PANTALLA DE TWITTER

Lluvia de críticas a Duván Vergara tras la eliminación de Monterrey en la Liga Mexicana / CAPTURA DE PANTALLA DE TWITTER

A pesar de las críticas, es importante reconocer que los primeros meses de Vergara en México no fueron malos, pues fue protagonista total del equipo marcando varios goles de alta calidad y preocupó a varios de los rivales con su habilidad en las bandas. Sin embargo, desde que sufrió un par de lesiones, sumado a la frustración de no haber sido considerado para la Selección Colombia, su juego se vino abajo y no fue el mismo que conquistó algunos corazones.

DESARROLLO DEL JUEGO

Después de 17 años Atlas regresa a una semifinal, el equipo de Diego Cocca acabó con la sequía que sostenían desde el Torneo Apertura 2004, después de eliminar a Rayados de Monterrey, luego de igualar 1 a 1 en el marcador global y obtener su pase por mejor posición en la tabla.

El empuje de la afición rojinegra influyó en los primeros minutos para que Atlas iniciara dominando las acciones, siendo en el minuto dos cuando Anderson Santamaría apareció por alto y con un remate de cabeza colocó el 1 a 0, sin embargo, el gol fue anulado por fuera de juego, ahogando el grito de gol los seguidores tapatíos.

En una aproximación por el sector izquierdo, Luis Reyes ingresó el área y al intentar disparar Erick Aguirre lo derribó luego de que tocó con la rodilla la pierna izquierda del ‘Hueso’, por lo que el árbitro central, con apoyo de los asistentes del VAR, después de unos minutos sancionó el penal para el conjunto rojinegro, mismo que fue ejecutado por Julio Furch de buena manera para colocar el 1 a 0 en el marcador y hacer explotar en jubilo las gradas del Estadio Jalisco.

Ya en la segunda mitad, Monterrey buscó el tanto que le diera la igualada en el partido, y cuando mayor desesperación existía en el conjunto visitante, apareció la anotación que le dio vida a Rayados en el encuentro, después de que, en un centro por el costado derecho, Alfonso González apareció y con un remate de cabeza marcó el 1 a 1 en el encuentro al 73′.

En la parte final del encuentro, el nerviosismo se hizo presente en el encuentro para ambas escuadras, donde por un momento llegaron los empujones y la intensidad aumentó con los siete minutos de tiempo agregado, sin embargo, entre presión de la afición y silbidos, el silbante central sentenció el encuentro para convertir en una fiesta las gradas del ‘Monumental’ Estadio Jalisco, con el pase del conjunto rojinegro a semifinales del Apertura 2021 donde enfrentará a Pumas.

SEGUIR LEYENDO: