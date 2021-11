“Gracias a Dios, mi viejo lindo recuperándose”, Checo Acosta habla del incidente que llevó a su papá a ser hospitalizado

Alci Acosta

A través de su cuenta de Instagram, el Checo Acosta habló de la salud de su padre, Alci, quien tuvo un incidente en un show en vivo, el pasado viernes, en Bogotá. Tal y cómo lo relató el también músico, su papá se encontraba cantando cuando en un establecimiento de la capital del país cuando, de repente, empezó a sentirse mal y tuvo que ser llevado, inmediatamente, al hospital. Alcibiades Alfonso, nombre de pila del músico de 83 años, tuvo que ser internado y puesto bajo observación médica.

“Buenos días. Para aquellos que preguntan por la salud de mi papá, está en recuperación. Anoche durante su show en Bogotá, se sintió mal y tuvo que ser hospitalizado. Gracias a Dios está tranquilo y en observación, pues tuvo una descompensación del azúcar. A nombre de la Familia, gracias a todos por estar pendientes y preocupados. Los mantendremos informado. Dios los bendiga”, detalló en una publicación que acompañó de una foto de Alci en una camilla, rodeado de personal del hospital.

En la mañana de este domingo, luego del primer informe, el Checo entregó un nuevo parte de tranquilidad a los seguidores de la talentosa familia. Con un nuevo semblante, sonriente y sentado en la camilla, se vio a Alci en una nueva foto compartida por su hijo.

Alci Acosta

“Gracias a Dios, mi viejo lindo recuperándose. Todo va bien. Esperando el informe médico de los últimos exámenes y a casa. Gracias a todos por sus mensajes de aliento, por el inmenso apoyo y cariño. A los amigos cercanos, disculpen no atender llamadas. Es impresionante la cantidad de gente de la prensa, conocidos y hasta extraños pendientes a la salud de mi padre. Dios los bendiga”, manifestó. Por el momento, se espera que la salud del maestro se recupere prontamente.

El Checo, en los últimos meses, pasó por momentos difíciles luego de enterarse de la muerte de su madre, Ruth, a finales del año pasado. Ruth Agudelo falleció el 17 de noviembre del 2020 en la Clínica Caribe de Barranquilla, a causa del covid-19. “Tenía momentos que se sentía bien, pero había momentos de incertidumbre. Mejoraba, tenía crisis, volvía y mejoraba hasta que no pudo resistir más, el corazoncito se le fue apagando y se nos fue”, comentó el Checo, por aquellos días. Todavía, tras un año de la ausencia de su mamá, el Checho comparte en sus redes sociales historias sobre ella, con quien su padre, Alci, compartió 60 años de matrimonio.

Alci Acosta

“Pero no, quedamos con esa triste ilusión que la vieja nunca regresó más a la casa. Sabemos que allá en el cielo está muy bien, los que estamos complicados somos nosotros que estamos acá (...) Mi mamá me enseñó muchas cosas, lo único que no me enseñó fue a olvidarla, pero aquí estamos”, comentó para el programa de chismes y de entretenimiento del Canal Caracol, ‘La Red’.

En su cuenta de Instagram, para el primer aniversario del fallecimiento de la señora Ruth, el Checo hizo una pequeña crónica de lo que fueron esos días. “Estaba sonando el himno de Colombia en el estadio de Quito. Eran casi las 4:00 pm. del Martes 17 de Noviembre del año pasado. La gente pendiente al preámbulo del partido por la eliminatoria al mundial de fútbol entre Ecuador y Colombia. Yo como un televidente más, observando el televisor en mi cuarto, pero pendiente a la salud de mi madre que estaba en estado crítico en la clínica del Caribe de Barranquilla. Varios días sin verla, pues estaba intubada e inconsciente”, relató el cantante.

De acuerdo con lo que le contó, fue su sobrina, María Camila, quien le dio la trágica noticia. Momentos después de ello, tomó su carro y salió a encontrarse con su familia, particularmente con su papá, el eterno compañero de su mamá. “Solo quería llegar a abrazar y a llorar con mi viejo. En esos días no me importaban los problemas, la crisis económica, la falta de shows, las limitaciones y demás. Solo quería y añoraba la mejoría de mi mamá, y volver a verla en casa, compartir, salir, bailar y organizar una tremenda fiesta después de la pandemia. Pero no fue así”, agregó.





