Edgardo Román no sufrió de un infarto: Familia y amigos desmienten la publicación de Álvaro Lemmon ‘El hombre caimán’

Edgardo Román

En horas de la tarde del pasado sábado 27 de noviembre, la Fundación Actuemos tuvo que salir a dar declaraciones a la opinión pública respecto a la salud del reconocido actor colombiano Edgardo Román, luego de que empezara a circular el rumor de que habría sufrido un infarto y estaría en graves condiciones de salud. La noticia fue divulgada por algunos medios de comunicación luego de que, al parecer, los hechos fueran confirmados por el humorista Álvaro Lemmon, recordado por su personaje de ‘El hombre caimán’. El hombre, que hizo parte de Sábados Felices, hizo pública la noticia en su cuenta de Instagram.

“¿Porqué carajo nos tienen en el olvido? (...) ¿Porqué nadie se entera de que mi amigo, Edgardo Román está grave? Le dio un infarto. ¿Qué carajos pasa? ¿Porqué solo les interesa lo banal? (...) lo realmente importante nadie se entera. Estoy indignado por el olvido en el que nos tienen (...) nadie ya se acuerda de la gente que le dio tantas glorias a la televisión”, decía el humorista en la publicación de una fotografía en la que se ve a Román, en una silla de ruedas, justamente, acompañado de Álvaro Lemmon. La publicación, para la mañana de este domingo 28 de noviembre, ya fue eliminada.

“Es una foto vieja. El pasó a conocer a Edgardo Román. Todo es fake news”, le comentó en la fotografía la vocería de la Fundación Actuemos, la misma que es propiedad del legendario actor. “El señor actor Edgardo Román está bien, en casa, no crean todo lo que dicen las redes (...) El maestro y actor no ha sufrido un infarto (...) hemos recibido comentarios e insultos hacia mi y mi familia, bájenle, ya casi es diciembre. Un abrazo para todos”, agregaron en el mensaje publicado en las historias de Instagram de la compañía. Aunque la publicación de la noticia del supuesto infarto de Román ya fue eliminada, ‘el hombre caimán’, hasta el momento, no ha salido a rectificar sus palabras.

Edgardo Román no sufrió de un infarto: Familia y amigos desmienten la publicación de Álvaro Lemmon ‘El hombre caimán’

La salud de Edgardo Román se vio comprometida hace un tiempo, sin embargo, en la actualidad, se encuentra en óptimas condiciones. “Nota aclaratoria: la versión inicial de esta nota informaba del infarto según Lemmon, pero se ajustó luego de que Julián Román se comunicará con Pulzo para desmentir al humorista”, se lee en la segunda publicación hecha por ese medio de comunicación, uno de los varios que entregó la falsa noticia.

Fue hace un año, en noviembre del 2020, cuando Julián Román se enfrentó a la EPS a la que está afiliada su padre, según él, por la mala atención que le estaban dando a Edgardo. Julián, también actor, habló con algunos medios de comunicación por aquellos días, y alegó que su padre necesitaba cuidados y tratamientos específicos y que esa EPS no estaba haciendo lo suficiente. Incluso, escribió el actor en su cuenta de Twitter, cometían errores y alargaban los procesos de atención sobre su padre que, para ese entonces, necesitaba urgentemente de ellos.

Julián Román

“La forma como Medimas Eps trata a la gente es indignante. Escriben mal las órdenes médicas para que todo el trámite tenga que hacerse desde ceros y mientras tanto el paciente esperando ser atendido urgentemente. Muy bellaco lo de ustedes”, comentó Román en el 2020.

De la misma manera, para una entrevista con La W Radio, durante esa misma época, recordó que su padre padece de cáncer. “Es una locura. Mi padre tiene cáncer desde hace unos años y, no sé si es por el tema de la pandemia, se ha vuelto imposible tener una cita (...) Yo he tratado de estar alejado de las redes porque no me interesaba, pero me recomendaron que lo hiciera para poder hacerlo visible y que esta entidad tome cartas en el asunto”, comentó en su diálogo con la emisora.

