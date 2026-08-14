Periodista perdió a su esposa en terremoto de Cali: “Ahora vivo mi propia tragedia”

Jorge Isaac Tobón perdió a su esposa, Ana Ludivia Bernal, tras el colapso del edificio donde vivían. Foto: Redes sociales (Vía Facebook )

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El periodista Jorge Isaac Tobón, acostumbrado durante años a narrar tragedias desde el oficio, terminó convertido en protagonista de una de ellas tras el terremoto que golpeó a Cali. Su esposa, Ana Ludivia Bernal Arciniegas, murió luego del colapso del edificio en el que ambos vivían, una escena a la que él llegó corriendo minutos después del sismo, con la esperanza de encontrarla con vida.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, Tobón estaba con Ana Ludivia en el gimnasio de Palmetto poco antes del movimiento telúrico. Ella decidió regresar primero a casa y le pidió que terminara su rutina. Él pensó en acompañarla, pero finalmente aceptó quedarse unos minutos más. Quince minutos después, cuando se disponía a salir, ocurrió el terremoto.

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Salió a buscar a su esposa tras el sismo

El periodista recordó que su esposa le tenía miedo a los sismos. Por eso, apenas sintió el movimiento, salió hacia el edificio con la urgencia de llegar a su lado, abrazarla y tranquilizarla. El trayecto desde el gimnasio era corto, de apenas unos minutos, pero al llegar encontró una imagen devastadora: la estructura estaba reducida a escombros.

Jorge Isaac Tobón perdió a su esposa, Ana Ludivia Bernal, tras el colapso del edificio donde vivían. Foto: Redes sociales (Vía Facebook )

“Cuando llegué al edificio, estaba totalmente en escombros. Mi esposa ya enterrada”, relató Tobón. En ese momento comenzó a gritar y pedir ayuda, mientras los vecinos se acercaban poco a poco para intentar remover restos de la edificación y buscar sobrevivientes.

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La emergencia lo puso frente a una decisión imposible. Entre los escombros había señales de otras personas con vida y él no sabía si seguir concentrado en encontrar a su esposa o ayudar a quienes podían ser rescatados. “Uno no sabe qué hacer”, dijo, al recordar esos minutos de confusión, angustia y desesperación.

“Tenía la mejor esposa”

Para Tobón, Ana Ludivia no era solo la víctima de una tragedia. Era su compañera de vida. La recordó como una mujer solidaria, alegre, respetuosa, colaboradora y profundamente entregada a su familia, a su trabajo y a sus creencias.

Ana Ludivia Bernal Arciniegas se desempeñaba como coordinadora del Liceo Departamental. Su esposo destacó que era una mujer cumplidora, comprometida con sus responsabilidades y dedicada a las personas que la rodeaban. Sin embargo, más allá de su cargo, la describió desde el afecto de quien compartió con ella una etapa de felicidad.

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“Con el perdón de todas las esposas que existan y sean buenas, yo creo que yo tenía la mejor esposa”, afirmó Tobón. También dijo que junto a ella vivió años que hoy recuerda con gratitud. “Yo con ella le doy gracias a Dios porque viví felicidad. Fueron años hermosos”, expresó.

Jorge Isaac Tobón perdió a su esposa, Ana Ludivia Bernal, tras el colapso del edificio donde vivían. Foto: Redes sociales (Vía Facebook )

Mientras avanzaba la búsqueda, la comunidad comenzó a organizarse. Vecinos pedían herramientas, otros intentaban abrir espacio entre los restos de la estructura y algunos se sumaban a las labores de apoyo. En medio del caos, Tobón reconoció la solidaridad de quienes llegaron a ayudar.

El desenlace, sin embargo, fue doloroso. Ana Ludivia había quedado atrapada tras el colapso del edificio y no sobrevivió. Para el periodista, que tantas veces había contado historias de pérdida desde el lugar del reportero, esta vez la tragedia tenía nombre propio y golpeaba directamente su vida.

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“Estoy acostumbrado a cubrir tragedias. Y ahora estoy viviendo mi propia tragedia”, expresó. La frase resume el cambio abrupto de lugar que le impuso el terremoto: de narrador de emergencias a víctima de una pérdida personal profunda.

Aun en medio del duelo, Tobón dijo encontrar consuelo en sus creencias. Aseguró que confía en que su esposa está en paz y que ahora le corresponde afrontar el camino que sigue después de la pérdida.

“Ya aquí a mí me toca es salir adelante. Tener un poco de fortaleza”, concluyó. Su historia se suma a la de cientos de familias que, tras el terremoto, dejaron de hablar solo de cifras, daños y estructuras colapsadas para enfrentar el vacío de seres queridos con nombre, rostro, historia y proyectos de vida.

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