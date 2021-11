Foto: Marbelle se suma a la lista de famosos que hacen un cambio radical a su apariencia

No han sido pocos los famosos que en las últimas semanas se han inclinado por diversos cambios en su apariencia, sobre todo en el cabello.

Recientemente, uno de los que sorprendió por su nueva apariencia fue el volante James Rodríguez, quien generó todo tipo de reacciones por haberse pintado el cabello de un tono aguamarina, siendo comparado con Karol G y hasta con la actriz Lady Tabares.

Ahora, quien llamó la atención en las últimas horas por cambiar la tonalidad de su pelo fue Marbelle. La cantante publicó una selfie a través de la sección de historias, donde dejó ver la modificación a su look, pasando de un tono cobrizo al castaño que lucía hace varios meses.

Como era de esperarse, el retrato fue reposteado por varias cuentas dedicadas a seguirle la pista a los famosos del país, como ‘ChismesHoyCol’. Las reacciones llegaron a los pocos minutos y en menos de una hora, la publicación alcanzó decenas de comentarios, varios de ellos cuestionando el uso de filtros por parte de la intérprete de música popular.

“Con filtros cualquiera se ve joven; agüelita esta, cree que los años no le pasan”; “Su aspecto parece calavera. Mona, pelirroja, verde, el tono de su cabello no le cambia lo horrible que se ve”; “Marbelle se ha hecho mucha bichectomia”; “Tiene un aire a Michael Jackson” y “Parece Endry Carreño”, fueron solo algunas de las reacciones al nuevo aspecto de la cantante.

Vale resaltar que, además de cambiar el color, Marbelle pidió cortarse el cabello para que quedara a la mitad de su espalda. Así se ve en la imagen y también en las otras ‘InstaStories’ que compartió en su perfil, donde estuvo como invitada en el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, en el que habló de su vida profesional y cantó lo más reciente de su repertorio.

La ‘reina de la tecnocarrilera’ en contra de los ‘house tour’

Desde hace un buen tiempo, varios personajes de la farándula nacional han adoptado la iniciativa de hacer ‘house-tour’ a través de sus redes sociales; pues hay quienes disfrutan y se enorgullecen de mostrar sus propiedades, las cuales encierran todos sus esfuerzos y sueños realizados.

Ya lo han hecho figuras como Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Marcela Reyes y recientemente Lina Tejeiro, presumiendo los diversos lujos que tienen en sus mansiones y fincas; y a pesar de auge que ha tenido esta dinámica, han sido varios los que se rehúsan a hacer videos de este tipo y uno de esos famosos es precisamente, Marbelle.

A través de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’, un usuario le hizo la sugerencia; “Haz un house tour”, a lo cual la cantante vallecaucana contestó que eso no iba a pasar.

“No, nunca. Creo que es algo que nunca me ha gustado, ni con lo que estoy de acuerdo ni me gusta hacer. No me gusta que nadie sepa ni vea mi casa”, contestó la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, añadiendo que no tiene problema con que, al momento de grabar un video común, se detallen varias partes de su vivienda, pero no llegaría al punto de mostrarle al público todas las zonas de su hogar.

“A veces publico cositas de casualidad, como ahorita que estoy en mi habitación, o estoy en la sala o en el jardín. Pero no me gusta mostrar en general cómo vivo, es algo que no me parece tan chévere”, concluyó la cantante.

