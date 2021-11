Un día después del debate, Margarita Rosa de Francisco se sumó a las voces que piden la renuncia de Jennifer Arias

Margarita Rosa de Francisco y Jennifer Arias. / Fotos: Colprensa

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco se sumó, este miércoles 24 de noviembre, a la lista de políticos y celebridades que piden la renuncia a la presidenta de la Cámara de Representantes de Colombia, Jennifer Arias, en el marco del escándalo por el plagio de una tesis de maestría de Gobierno y Políticas Públicas.

No obstante, y contrario a la gran mayoría de mensajes que se han visto durante los últimos días, la intérprete caleña, que es muy cercana al Pacto Histórico de los sectores de izquierda, mencionó superficialmente el tema que llevó a un acalorado debate en el Congreso el pasado 23 de noviembre, para recordarle a la representante del Centro Democrático el episodio en el que le pidió al también representante Anatolio Hernández que votara si, sin siquiera conocer sobre qué se votaba.

Sucedió cuando los representantes decidían si aprobar o no el artículo que plantea eliminar la Ley de Garantías en el Presupuesto General de la Nación. En medio de la votación el representante, quien llegó a la Cámara bajo la circunscripción territorial de Guainía, preguntó: “¿Cómo están votando? ¿Cómo voto?”. A lo que una mujer le responde que vote sí, y enseguida la misma presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, señaló lo mismo: “Anatolio, vote sí”.

Así las cosas, de Francisco se dirigió directamente a Arias a través de su cuenta de Twitter sentenciando: “Señora, si quiere deje lo de la tesis para otro día. “Anatoliovotesí” es una muestra desconsoladora de que usted de ética no sabe nada. Y sí. Demuestre que tiene grandeza y no le siga haciendo daño también a su partido”.

Lo cierto es que Arias no ha estado exenta de críticas desde que la Universidad Externado de Colombia confirmó que efectivamente cometió plagio en su tesis de maestría. Entre los casos más destacados está el de Angela María Robledo, quien mandó a estudiar Derecho a la funcionaria acusada. Esto, después de que, presuntamente y de manera indirecta, Arias se refiriera a ella como “la representante destituida”.

La frase que inició todo fue pronunciada por Arias al iniciar su defensa en la plenaria en su contra. Ella, antes de exponer sus razones para negar el plagio, mencionó que le parecía curioso que una persona destituida estuviera votando en esa plenaria.

“Es muy curioso que algún representante de los que ha firmado esa proposición, fue destituido por el Consejo de Estado, hoy me diga que no tengo ética. Cuando la destituida está votando en esta comisión y en esta plenaria. Eso no es ético”, dijo Arias.

Ante esta declaración, Robledo ejerció su derecho a réplica para defenderse de lo dicho por Arias. La congresista del Partido Alianza Verde explicó a la presidenta de la Cámara que ella no había perdido su investidura y que había sido juzgada en un proceso que terminó sin problemas. Después de la breve explicación legal, Robledo mandó a Arias a estudiar Derecho.

“La presidenta Arias se refirió a mí cuando dijo que había una representante destituida y que estaba en el Congreso votando, y se debió haber referido a mí. Primero, yo no estoy destituida. Duré 15 meses en un debido proceso que me devolvió la curul y estoy a la espera de la Corte Constitucional. Aprenda de Derecho. Aprenda qué significa la diferencia entre una pérdida de investidura y un proceso administrativo de doble militancia, al cual voy a apelar”, aseguró Robledo.

Mientras esto sucedía en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia informaba que abrirá una indagación preliminar contra Arias. Dicho proceso estará a cargo de Héctor Alarcón, perteneciente a la Sala de Instrucción del alto tribunal.

