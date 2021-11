El comentario de J Balvin a Valentina Ferrer por el que lo señalan de “machista” y “tóxico”

En la imagen, la modelo argentina, Valentina Ferrer y el cantante colombiano, J Balvin. Foto: Instagram Valentina Ferrer

El reguetonero medellinense J Balvin volvió a causar polémica, pero esta vez no por sus indirectas con sus colegas o por su silencio ante la situación de su país, sino por un comentario que le dejó a su pareja, la modelo Valentina Ferrer, en una publicación que ella hizo en su cuenta oficial de Instagram donde suma más de 870 mil seguidores.

En la fotografía de Valentina, que también es la mamá de Río, el primogénito del cantante de ‘Mi gente’, se le ve en ropa interior luciendo un traje de baño de dos piezas, color verde y frente a un espejo donde se destaca su esbelta figura.

Aunque la publicación fue ampliamente comentada por sus fanáticos quienes le dejaron cientos de mensajes adulando su evidente belleza, tal parece que a J Balvin no le gustó para nada la fotografía en la que la también modelo mostraba sus atributos.

En un escueto mensaje, pero que horas después se volvió controversial, el artista le comentó a su pareja que si no tenía una foto con más ropa; se presume que no le gustaron los elogios que los internautas le dejaban a la mujer que le robó el corazón.

“¿Alguna foto con ropa, por casualidad?”, escribió Balvin en la imagen de la madre de su hijo; publicación que, de hecho, ya cuenta con más de 75 mil likes y que dentro de toda esa cantidad de personas no está el del padre de su primogénito.

Si bien es cierto que el bikini es diminuto, Valentina no muestra más de la cuenta, hecho que no pasó desapercibido por los usuarios de Instagram que rápidamente la emprendieron contra el intérprete del género urbano y no lo bajaron de “tóxico”, “machista” y otros cientos de comentarios más.

Luego de toda la controversia suscitada, el autor de ‘Ay vamos’ e ‘In da Getto’ tuvo que borrar el comentario. Sin embargo, la andanada de críticas no paró y hubo quienes le recordaron al antioqueño la controversia que enfrentó por su canción ‘Perra’ y le dejaron fuertes mensajes como:

“Canta soy un perro en calor que anda buscando perra y pide ropa a la novia no mame”; “Alguna canción donde respetes a las mujeres, por casualidad?”; “Y algún tema que no vulneres a las mujeres”, señalaron los internautas.

Por el contrario, a Valentina la siguieron destacando por su despampanante figura y le dijeron que no se dejara agredir por los comentarios “misóginos” y “machistas” del papá de su hijo. J Balvin no dejó pasar desapercibido esas críticas y volvió a comentar la publicación de su novia donde no solo destacó su evidente belleza, sino que también se disculpó: “Qué bella mi niña, la reina de Córdoba, la madre de mi hijo, soñadora, casual, chistosa, hermosa, y bueno termino ya”, culminó el artista.

Cabe recordar que luego de varios meses desde el nacimiento de Río y ante la ansiedad de los fanáticos de la pareja colombo-argentina, la modelo aseguró los motivos por los que no muestran al pequeño en redes sociales: todo se debería a que ella viene de una familia que no es muy amante de las redes sociales, un tanto hippie y amante de los deportes acuáticos.

“Quiero que él decida qué quiere para su vida. Si Río quiere ser igual [a mi familia], hay que respetarlo. Si él quiere ser conocido, vamos a ser los primeros en apoyarlo con su papá, pero si él no quiere, ¿por qué hacerlo nosotros? El día que quiera mostrarse, voy y empapelo la ciudad con sus fotos”, respondió la modelo al medio de comunicación argentino.

