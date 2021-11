Con presentación de Carlos Vives, así fue la inauguración de la primera tienda de Rigoberto Urán en Miami

Rigoberto Urán le contó a sus seguidores que ha pensado en comprarse un avión.

Este sábado 20 de noviembre se llevó a cabo la apertura de la nueva tienda del ciclista antioqueño Rigoberto Urán en Miami. Esta celebración contó con varios aficionados y seguidores del deportista, además de varias celebridades colombianas.

La inauguración se realizó en la nueva sede de la tienda ‘Go Rigo Go’, marca que cuenta con la venta de elementos para el ciclismo, bicicletas, un taller para el mantenimiento de estas, accesorios, y un espacio dedicado al café, que se encuentra ahora en la calle 2223 SW 13th Av.

En la celebración quien se llevó el protagonismo fue el cantante samario Carlos Vives quien fue con su esposa Claudia Elena Vásquez. El cantante ofreció un pequeño concierto a varios asistentes, incluso el mismo Rigo, invitó a quien quisiera ir dando la dirección en la publicación en Instagram. “Aquí los espero mijitos”.

En una de las publicaciones, el corredor colombiano aparece junto a su esposa Michelle Durango bailando mientras Carlos Vives canta uno de sus temas conocidos. Con ellos también se encuentra su hija Carlota quien se ve curiosa ante toda esa celebración.

Antes de la celebración de la apertura de su nueva sede, por medio de sus redes sociales, publicó que: “GoRigoGo Miami ya es una realidad, gracias a mi familia, amigos, mi equipo, que hacen que este sueño sea real. Mijitos los espero hoy aquí en mi tienda”.

En un video publicado en la cuenta oficial de la marca, el ciclista del EF Education First va mostrando las calles de Miami donde está ubicada su tienda. Al llegar a la entrada varios aficionados están a la espera de la llegada de Urán, quien con su característico humor los molesta diciéndoles que si esperan a Rigoberto Urán, que no se equivoquen y que no cree que esté por llegar.





Bromas de Rigoberto Urán a sus seguidores

Una de las bromas con mayor acogida fue cuando Urán subió una grabación en Instagram dejando en evidencia la manera en que bromeó con algunos pobladores de Abejorral (Antioquia). En el filme se observa a Rigo sentado en el interior de una tienda, conversando con quienes lo acompañaban en el establecimiento. Ellos tenían la duda de sí en verdad era Rigoberto Urán y él fingió no serlo.

La escena fue así: una de las señoras que estaba en la tienda a orillas de la carretera apostó con un conocido $ 20.000 a que el hombre con pinta de ciclista que estaba tomando tinto, era Rigo. Y ganó, pues, el lugareño con quien apostó, escéptico, dudó.

En el celular, uno de los habitantes que estaba en el establecimiento fue hasta la silla de Urán para mostrarle una foto de él que vio en internet y compararlo. En ese momento fue cuando el pedalista entró en acción. “Muestre a ver, a ver yo miro. Me están confundiendo con Rigo estos manes, ¡qué chimba que yo fuera Rigo! Ave María donde yo fuera Rigo, no estaría por aquí en este...”, comentó el deportista.

Luego, al percatarse de la apuesta, Urán agregó: “¿Quién le gano los 20.000?”, a lo que la señora en otra mesa agregó: “Yo me los gané”.

Pero el ciclista no se detuvo ahí: “No, Rigoberto tiene el pelo largo, lo único parecido es que se ve muy grosero ese muchacho. Yo soy más joven, ese señor tiene por ahí 36 años y es muy grosero. Yo estoy empezando a montar en bicicleta, llevo un año en ciclismo. Pero, por ejemplo, vengo de La Ceja, pero no soy capaz de regresarme, tengo que coger bus pa’ arriba”.

Para cerrar la broma, Urán añadió sobre sí mismo: “Usted se imagina a Rigo acá tomando, ese va hasta el parque a dar lora. Pero ese muchacho entrena por acá, yo lo he visto, él dice que ha venido a Abejorral. A ese señor le rinde mucho, ese para pelear con esos monstruos allá en Europa, ¡ja!”.

