Viuda del actor Abel Rodríguez rompe su silencio y relata el momento en que supo que su esposo iba a morir

15 de octubre de 2021, ese fue el día que Abel Rodríguez falleció a causa de lo que habría sido una embolia pulmonar, según indicaron sus familiares en aquel entonces. Tenía 50 años y se encontraba realizando un proyecto audiovisual para la cadena Telemundo desde el área de escenografía.

El artista cubano estaba radicado en Miami junto con su esposa, la colombiana Ana López, con quien llevaba 11 años de relación y fue precisamente ella la persona que describió los momentos previos al deterioro de salud de su pareja, hasta el punto de llegar a su muerte hace un poco más de un mes.

En diálogo con el programa ‘La Red’, la actriz relató que ambos madrugaron a las cinco de la mañana a trabajar; mientras que él se dirigió a la productora, ella se quedó en casa.

“(…) Nos tomamos un café y él salió para su trabajo y yo me quedé en casa, cuando eran las 8 de la mañana, me llama la Policía del Doral -Ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade, Florida- a decirme que se estaban llevando a mi esposo a emergencias”, relató López a dicho magazín de entretenimiento. Cuando le comunican la noticia, ella colgó el teléfono pensando que era una broma de mal gusto, a lo que varios momentos después recibió otra llamada reiterando lo sucedido.

“A los cinco segundos me llama un compañero del trabajo de él, y me informa que sí es cierto. Yo salí inmediatamente para el hospital, eso fue el lunes 11 de octubre a las 8 de la mañana (…) a las 11, el diagnóstico de los médicos era que había un daño cerebral”, contó la mujer. Después, le confirmaron a ella que su esposo no tenía probabilidades de sobrevivir, ya que el daño era muy grave.

El diagnóstico que le dieron los médicos del centro asistencial era de muerte cerebral debido a que había “una nube blanca que no debía estar ahí” rodeando su cerebro. Adicionalmente, le hicieron saber que lo último que se podía hacer era firmar un consentimiento para que el cubano pudiera morir dignamente, “y eso fue lo que hice”.

“No había nada que hacer, mantenerlo en vida era simplemente egoísmo de nosotros, quienes estábamos aquí, y a mí me dejó de recuerdo un fin de semana maravilloso”, reveló la actriz en medio de lágrimas. Confesó que siente la presencia de Rodríguez en su vivienda y que pese a aquella pérdida, necesita salir adelante no solo por Benjamín -primogénito de Abel y Ana-, sino por los otros dos hijos del actor, Paula y Muriel, y por ella misma.

“Sé que a él -Abel- no le hubiera gustado verme mal, ya que él decía que yo era su mejor obra de arte”, finalizó la colombiana.

Vale recordar que tras la muerte del artista cubano, uno de los mensajes más emotivos fue el de precisamente Paula, quien se ha convertido en influenciadora. A través de su cuenta de Instagram, compartió con sus 222 mil seguidores.

“Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo que usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo (…) Descansa papá, paz y luz para tu alma te deseo con todo mi corazón. Ojalá donde estés leas esto”, insertó como pie de una instantánea a blanco y negro de la calle línea vedado, ubicada en La Habana.

