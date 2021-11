Quién es Tulio Gómez, el empresario caldense que prometió rescatar La 14 y clasificó con América a la fase final de la Liga / (Futbolete)

En los últimos años el América de Cali ha vivido uno de sus mejores momentos deportivos, pues se ha coronado campeón de Liga en dos oportunidades (2019 y 2020) luego de una sequía de 11 años, y este semestre, a pesar de la poca credibilidad en su juego, se metió en la pelea por un nuevo título.

La hazaña del conjunto escarlata estuvo liderada por el técnico Juan Carlos Osorio, aunque un gran porcentaje de los logros se deben a la gestión del máximo accionista del club: Tulio Alberto Gómez Giraldo.

El empresario habló sobre lo sufrido que fue la nueva clasificación de su equipo a las finales de la Liga BetPlay y dejó claro que las esperanzas eran pocas desde un inicio.

En diálogo con Zona Libre de Humo tras finalizar el compromiso que el ‘escarlata’ derrotó 5-1 al Pereira, Gómez comentó: “La verdad, yo no creía que íbamos a clasificar con tanto partido y resultado que jugaba en contra. Y me di cuenta que clasificamos por un hincha que cantó el gol de Huila, ahí me dije ‘¿esto qué es?’”.

Y es que si, lo que ocurrió este domingo pareció un milagro, pues se dieron los 4 resultados que necesitaba el América de Cali para clasificarse a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y el equipo finalmente se metió en la fiesta de fin de año, optando por la posibilidad de ir por un nuevo campeonato.

“Dios es hincha del América, es increíble. La verdad que el regreso a casa va a ser placentero porque hemos sufrido mucho. Yo pensé que cuando perdimos contra Equidad ya quedábamos eliminados. Los hinchas de América estamos condenados a sufrir”, añadió.

Pero los logros del equipo no llegan solos, pues hubo quienes, en 2019, cuando América logró su estrella 14, afirmaron que el título llegó gracias a la gestión del empresario Tulio Gómez, pues fue el genio detrás de algunas movidas que no solo devolvieron el equipo a la ‘A’, sino que generaron confianza a patrocinadores como Pepsi, Umbro, Supergiros, Lotería del Valle, Wplay.co, Superinter y Aguardiente Blanco del Valle.

Y es que detrás de la gestión que sacó al América del infierno está Gómez, un empresario nacido en Manizales que siempre tuvo entre sus sueños ser parte del América de Cali.

Este sueño lo materializó luego de que vendiera la marca de Súperinter al Grupo Éxito. Desde la llegada del vallecaucano a la dirección del equipo en 2016 no solo se han invertido $35.000 millones, en promedio, para sacar al América del hueco donde estaba, sino que se configuró una hoja de ruta que tenía como objetivo principal recuperar a ‘La Mechita’.

Al llegar el empresario a la junta directiva del conjunto deportivo se modificó el gobierno corporativo de la compañía. En su momento, Gómez admitió que no tenía mucho conocimiento sobre el fútbol cuando llegó y, por eso, escogió a gente experta según la división que se iba a encargar.

Pero es espíritu empresarial de Gómez no murió con la venta de SúperInter o con la gestión que ha realizado en este conjunto deportivo, pues en los últimos días anunció que adquirió algunas de las sedes de los Almacenes La 14 en la capital vallecaucana, por lo menos cinco, ubicadas en la Avenida Sexta, Pasoancho, Cosmocentro y centro comercial Calima en Cali y otra en la ciudad de Pereira, con el fin de ayudar con el respiro que la icónica empresa valluna necesitaba para no desaparecer.

En entrevista con el diario El País, Tulio Gómez aseguró que, “para nosotros es un orgullo continuar con el legado de don Jaime Cardona, no dejar morir la marca. Le apostamos a la región, los supermercados, el ‘retail’, siempre ha sido nuestro negocio”, dijo.

La 14

Pues bien, el acuerdo inicial es por tres años, La 14 será la marca ancla, que estará en la fachada, aunque internamente tendrá a Pasteles La Locura, Panadería El Molino, Supermercados La Montaña, es decir, que los proveedores del almacén podrán tener su propia marca.

En diálogo con 10 AM de Caracol Radio, Gómez dijo que los activos que tiene la marca le permitirán salir adelante y pagar parte de las deudas que tienen.

“No podemos levantar solos estos almacenes, necesitamos necesitamos apoyo de todos. En La Montaña reactivaremos alrededor de 400 empleos”, comentó.

Así las cosas, se espera poder dar continuidad a la relación con por lo menos 3.000 proveedores y recuperar empleos. Este acuerdo irá hasta el 31 de enero de 2024, con posibilidad de extenderse hasta por 3 años.

SEGUIR LEYENDO: