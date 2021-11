Los más afectados por el aumento de contagios y mortalidad del covid son los no vacunados

Personal médico atiende a pacientes en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

El país se encuentra cerca a una cuarta ola de covid-19, según las autoridades y los especialistas. Por tercera semana consecutiva, aumentaron los casos en Colombia y en los últimos ocho días, se ha determinado que estos han subido en un 33 por ciento.

Un ejemplo, del crecimiento es que el Ministerio de Salud confirmó este sábado, 20 de noviembre, 2.590 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 5.045.412 en total; y asimismo, notificó que la cifra de muertos en Colombia llegó a 128.054 tras el fallecimiento de 41 personas más.

Las zonas del país que concentran la mayoría de positivos, en el conteo histórico, son Bogotá (1′460.001), Antioquia (764.654), Valle del Cauca (414.761), Atlántico (336.558) y Cundinamarca (265.801).

Parece ser que esta vez los pacientes más afectados por el virus son las personas que no se han vacunado; esta situación es más evidente en países como Estados Unidos y Alemania, donde existen grupos grandes de ciudadanos antivacunas y donde se esta viviendo el cuarto pico de contagio; pero en Colombia se esta volviendo una realidad cada vez más evidente.

De acuerdo con Juan Gabriel Cendales, director de la Fundación Cardioinfantil que habló con la Revista Semana, “a pesar de no tener cifras grandes que permitan hacer análisis estadísticos significativos, lo que vemos es que hay mayoría de pacientes no vacunados que vacunados en cuidado intensivo”.

Además, un estudio realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos, determinó que los inmunizados tienen cinco veces menos riesgo de infectarse de covid-19, diez veces menos posibilidades de enfermarse y once veces menos oportunidades de terminar en un hospital y morir. Todo lo contrario a los no vacunados, que tuvieron once veces más oportunidades de fallecer por dicha enfermedad.

En esta misma línea, la Asociación Colombiana de Medicina Interna (Acmi) sostienen que desde mayo hasta hoy el personal de salud tiene un riesgo cuatro veces menor de infección y once veces menor de enfermedad grave.

Lo anterior muestra que si bien hay personas vacunadas que han contagiado el virus, las probabilidades de desarrollar síntomas fuertes, llegar a la UCI o la muerte se han reducido significativamente. Pues a diferencia de las personas no inmunizadas los vacunados poseen protección inmunológica.

En este sentido los especialistas colombianos creen que la cuarta ola que ya esta llegando, será diferente pues en la actualidad el 45% de la población ya tiene el esquema completo de vacunación y un 25% ya tiene la primera dosis. Esto quiere decir que, Colombia alcanzaría 25.525 casos nuevos semanalmente, o sea, un promedio diario de 3.646, es decir menor al último pico. Además, las muertes serían menos de las que se llegaron a registrar en abril donde se alcanzaron records de 600 persona muertas por día.

Por ahora para seguir haciéndole frente a la emergencia que irá hasta el 2022, el Gobierno colombiano ha decretado algunas medidas para que la vacunación aumente, por ejemplo, desde el 16 de noviembre en la mayoría de establecimientos cerrados como discotecas, bares, restaurantes, estadios entre otros, se esta pidiendo de forma obligatoria el certificado de vacunación y se siguen manteniendo las medidas como el uso obligatorio d tapabocas y el lavado de manos.





