La controversia por la candidatura de John Milton Rodríguez por Colombia Justa Libres continúa

Hace una semana, durante la convención nacional del partido cristiano Colombia Justa Libres, el senador John Milton Rodríguez fue proclamado como candidato presidencial único. Con una mayoría del 75% de los delegados, el congresista le ganó al saliente copresidente de la colectividad, Ricardo Arias Mora.

“Hoy debemos repensar el país desde las regiones, dando voz a cada una de ellas para maximizar su potencial económico, social y cultural. Es tiempo de liderar a Colombia con soluciones”, señaló el candidato.

Posterior a esto, el congresista cristiano decidió llevar acabo reuniones con el precandidato Juan Carlos Echeverry para hablar de una posible unión del partido a la Coalición de la Experiencia, donde están algunos exgobernadores y exalcaldes. También se reunió con candidatos del partido MIRA, que buscarán una lista unificada al Congreso para garantizar la presencia de los movimientos cristianos en la próxima legislatura.

Para Rodríguez todo parecía ir bien, además de gozar con un buen apoyo dentro de su partido y oficializar su candidatura estaba negociando alianzas para poder llegar a las elecciones 2022 con mayorías y así arrastrar a Colombia Justa Libres. Sin embargo, el candidato no contaba con que Ricardo Arias, su contrincante al interior del movimiento cristiano y que días atrás había reconocido su triunfo de forma negativa, pidiera al Consejo Nacional Electoral (CNE) una investigación por irregularidades al interior de las lecciones internas que se llevaron acabo el 12 de noviembre.

La petición la hizo el expresidente del Fondo Nacional del Ahorro, mediante una misiva donde aseguró que John Milton Rodríguez no fue elegido por miembros del partido sino que en las elecciones participaron personas externas simpatizantes del trabajo que ha hecho el político.

“[Rodríguez] llevó a algunos simpatizantes de su elección como senador y a la totalidad de los integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo, y algunos de los empleados de distintas áreas de ministerios en la ciudad de Bogotá, que no pertenecen al partido Colombia Justa Libres”, argumentó Arias.

Pero las quejas no solo las hizo Arias sobre la forma como ganó la candidatura Rodríguez, sino las alianzas que esta tejiendo en nombre del partido.

“Colombia Justa Libres NO ha autorizado participación en reunión alguna a ningún particular. Ni el consejo directivo nacional oficialmente ha autorizado a alguien, ni como copresidente he sido siquiera informado. ¡Solo fantasías!”, aseguró Arias en su cuenta de Twitter.

Ante la disputa que crece entre los dos líderes de la colectividad cristiana, se pronunció la secretaria general del partido, Flor Angélica Rueda, asegurando que si las acusaciones de Arias son ciertas deben tomarse medidas jurídicas que soluciones el problema.

“Por lo expuesto debo reiterarle una vez más, que las decisiones tomadas por la convención nacional iniciada el 30 de octubre de 2021 fueron adoptadas conforme a derecho, si usted o cualquier otro legitimado en causa no están conformes o les asiste reparo alguno, respetuosamente sugiero hacer uso de las herramientas legales establecidas en el régimen electoral colombiano”, expresó la secretaria en una carta.

La carta de Rueda fue compartida por el candidato Rodríguez, quien aseguró que sigue “adelante con toda determinación con la candidatura única del partido a la presidencia”. Además, calificó los señalamientos sobre su elección de “injustos” por parte de “algunos que, al no tener resultados favorables frente a sus aspiraciones personales, agreden la institucionalidad del partido y sus decisiones ajustadas a la ley”.

Por ahora, otros miembros del partido no se ha referido a la alianza con la coalición de centro-derecha, por lo que se desconoce si los pasos de Rodríguez están recibiendo todo el apoyo del partido político.

SEGUIR LEYENDO