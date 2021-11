“Las palabras tienen poder”: ‘Yo me llamo Kany García’ selló su salida con la canción que escogió

Tomada de Canal Caracol en vivo

Este viernes otros ocho imitadores se pararon en el escenario de ‘Yo me llamo’ frente a los exigentes jurados Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez. Nuevamente cuatro imitadores regresarán a su casa y los restantes ingresarán a la anhelada escuela de imitadores de Caracol Televisión.

Aunque en las presentaciones se notó que los participantes estudiaron y prepararon con mayor calidad a sus personajes, fueron estos cuatro fueron los desafortunados que no convencieron a los exigentes jurados con sus voces.

El primero en abandonar la competencia con el voto negativo de Amparo Grisales y César Escola fue el imitador de Rodolfo Aicardi, que buscó enamorar a los jurados en plena época navideña con su interpretación de ‘Que no quede huella’, sin embargo, fueron más las críticas que los buenos comentarios por parte de los jurados.

“No sé si estoy equivocada maestros, pero para mí es como el exponente del raspa y yo distingo la voz de él porque es más percutiva, las notas las ataca más, entonces yo aquí lo que sentí es como un cantante de orquesta maravilloso para una fiesta deliciosa, realmente no sentí esa característica de Aicardi”, agregó la diva de Colombia.

Con tres votos negativos al unísono Kany García, con la canción ‘Hoy ya me voy’, dijo adiós. La participante comenzó su presentación entonando la letra de otro reconocido tema de la puertorriqueña, lo que dejó muy desconcertados y desilusionados a los jueces.

“Nos tienes un poco confundidos, empezaste a cantar otra canción, nos querías confundir o creías que no conocíamos al personaje. La canción era ‘Hoy ya me voy’ y cuidado con esa frase porque las palabras tienen poder”, le mencionó Amparo Grisales.

Los Rayos de México no convencieron al jurado argentino y tampoco su evolución llamó la atención de Yeison Jiménez y así la agrupación dijo adiós a su cupo, pues la interpretación de la canción ‘Cruz de madera’ no le alcanzó para llegar más lejos en la competencia.

La última participante a la que se le cerraron las puertas para ingresar a la escuela para aprender de los maestros de ‘Yo me llamo’ fue la imitadora de Alejandra Guzmán, que con la interpretación de la canción ‘Mala hierba’ obtuvo los votos negativos del maestro César Escola y Yeison Jiménez, sin embargo Amparo Grisales le hizo comentarios positivos a su presentación.

“A mí en general me encantó tu actitud, me encantó tu pisada en el escenario, me gustó como jugaste con la cámara porque cuando se te acercaba jugabas con la cámara y eso es muy Alejandra, lógicamente te faltan algunas cosas, pero a mí esta noche me parece que sacaste más el color. Te agitaste si, pero me parece que lo controlaste”, le indicó Amparo Grisales.

Los cuatro nuevos aprendices de la escuela ‘Yo me llamo’

El primero en esta ocasión fue el imitador del ‘Cacique’ de la Junta, Diomedes Díaz con la canción ‘Amarte más no pude’. Fueron Yeison Jiménez y Amparo Grisales quienes le dieron el voto de confianza en esta oportunidad.

Sin embargo, el argentino César Escola no estuvo de acuerdo y estas fueron las observaciones al respecto:

“Me encanta el look, me encanta la pinta, la actitud está muy bien. Hablemos un poquito musicalmente y una canción es una historia, es un cuento y hay que contarlo. Si tú arrancas con una fuerza impresionante, qué va a pasar a los dos o tres minutos de canción. Tienes que contar la historia, en la versión original, él empieza matizando y la hace crecer, creo que así deben ser las canciones, controla eso”.

Para su fortuna, continúa en competencia con una votación a favor de manera unánime por parte del jurado la imitadora de Alicia Keys con la canción ‘Fallin’’, que dejó ver sus nervios en el escenario y por poco le juegan una mala pasada con su interpretación en inglés.

“A pesar de que la canción es una canción fuerte, un poco triste, con una letra así melancólica, tú siempre debes recordar que eres mujer, que tienes una esencia, que tienes un alma y una alegría que tienes que transmitirla en ciertas partes de la canción si es una canción triste. Todo el tiempo te vi como de mal genio, disfrútate y créete el personaje para que nos metas a nosotros en un 100 %”, le puntualizó Yeison Jiménez.

Por último, los imitadores de Daniel Santos y Elvis Presley también lograron su cupo en competencia.

