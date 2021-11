Dictan cárcel para alias Perico, señalado cabecilla del ELN

Dos presuntos cabecillas del ELN fueron capturados en Teorama, Norte de Santander

La Fiscalía General de la Nación, confirmó en la mañana de este sábado 20 de noviembre que un juez de control de garantías decidió imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad para Eider Fernando Pino Salazar, alias Perico, señalado cabecilla de la compañía Héroes del Catatumbo del Frente de Guerra Nororiental del ELN.

Según informó el ente acusador, “las evidencias dan cuenta de que Perico sería el responsable de planear e impartir órdenes para secuestrar a comerciantes, empresarios, transportadores y agricultores de la región del Catatumbo; y exigir millonarias sumas de dinero por su liberación”.

La Fiscalía recordó que Pino Salazar fue capturado en una acción articulada con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la vereda Miracotes del municipio de Teorama, Norte de Santander el pasado 17 de noviembre. En esos procedimientos también fue detenido uno de sus subalternos de confianza, identificado como Dago Fabián Carrascal Ascanio, alias Dago.

De acuerdo con la investigación, alias Perico y alias Dago harían parte del ELN hace 20 años.

“Estas dos personas estarían vinculadas a diferentes retenciones ilegales ocurridas en Teorama, como la del empresario Iván Pallares Rincón, el 10 de mayo de 2018; y la de dos auxiliares de la policía, el 30 de marzo de 2020″.

Por estos motivos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de secuestro extorsivo, secuestro simple, extorsión y concierto para delinquir agravado.

Dichos cargos acarrean, en orden, penas de entre 320 y 504 meses de prisión; 192 a 360 meses; 192 a 288 meses y entre 48 y 108 meses. Estos plazos, sin embargo, serán determinados por el juez en el transcurso del proceso judicial que les espera a ambos guerrilleros.

En los últimos 60 días se han presentado golpes contundentes contra el ELN, siendo uno de los más destacados la captura de Ramiro Antonio Pallares, alias “Pichón”, a quien las autoridades hicieron responsable de un ataque contra un helicóptero de valores que transportaba 1.700 millones de pesos.

Los hechos se presentaron en 2019, año desde el cual las autoridades comenzaron la búsqueda de “Pichón”, de quien se aseguró instruir a sus subalternos a disparar contra aeronaves que cruzaran el espacio aéreo del Catatumbo.

En el caso mencionado, luego de un descenso traumático por parte del piloto responsable de la aeronave, alias “Pichón” se apropió de una parte de la millonaria suma y ordenó quemar los restos de la aeronave, hecho que fue registrado en video por parte de los subalternos del delincuente.

Asimismo, los tres tripulantes fueron secuestrados y 20 días después quedaron en libertad gracias a una comisión humanitaria que adelantó las gestiones.

A Ramiro Antonio Pallares se le imputaron los cargos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y terrorismo.

El capturado llevaba 12 años en el ELN, donde tenía varias funciones, una de ellas era conseguir el arsenal de guerra, como fusiles y municiones. Con el tiempo, fue ganando posición en el grupo ilegal hasta convertirse en tercer cabecilla de la ‘Compañía Félix’.

Este grupo anunció una retaliación por la captura de éste cabecilla así como por el cerco establecido contra sus jerarcas ubicados en territorio colombiano, motivo por el cual las autoridades han redoblado operaciones en áreas de influencia del ELN como Norte de Santander y la frontera con Venezuela, ésta última abierta por parte de los gobiernos colombiano y venezolano en el pasado mes de octubre.

No obstante, esto no ha detenido episodios como el del pasado martes, cuando al menos 15 miembros del ELN se pasearon por el municipio de Convención, con fines intimidatorios y extorsivos. Según el alcalde de esa población, Dimar Barbosa, “este un tema que le compete a las autoridades, esto no es un hecho aislado que pasa en Convención son hechos recurrentes en el Catatumbo”.

