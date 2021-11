Alejandro Gaviria dice que será mejor presidente que Sergio Fajardo por su “posición antipolítica”

De izquierda a derecha, Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. / Twitter de Sergio Fajardo

Alejandro Gaviria se refirió a las diferencias que tiene con el exgobernador de Antioquia y actual precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien es miembro de la Coalición de la Esperanza y se mostró renuente a que este ingresara a esa alianza si continuaba con el apoyo del Partido Liberal y su presidente, César Gaviria.

Esa situación no solo causó que, en primera instancia, el exministro de Salud descartara disputarse la Presidencia con la Coalición de la Esperanza, sino que luego de aceptar asistir a una reunión de políticos de centro, se habría quedado sin el pan y sin el queso, como dice el adagio popular, pues César Gaviria se enojó, le quitó su apoyo y motivó a que los militantes del partido Alianza Social Independiente (ASI) se pelearan entre ellos de si oficializar o no al precandidato como su ficha en las presidenciales.

Sergio Fajardo desea que Alejandro Gaviria se una a su coalición

Pues bien, tras varias de estas controversias que no han sacado al exrector de la Universidad de Los Andes del ojo de la opinión pública, en la mañana de este sábado este rompió el silencio y, en diálogo con la revista Semana, aseguró que le pareció “superioridad moral” de Fajardo al no dejarlo entrar a la Coalición si seguía anclado al jefe del liberalismo.

De hecho, aseguró que no le gusta la “posición completamente antipolítica” que supuestamente tiene Fajardo, pero se mantiene firme en apoyar el llamado cónclave del centro en el que participarán políticos de centro como Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo y otros que también quieren suceder a Iván Duque.

Asimismo, le dijo a ese medio que no es tiempo de peleas políticas y, usando una de las frases quizá más clichés que hay en las contiendas electorales, comentó que es tiempo de unir a todas las fuerzas políticas para derrotar al uribismo y a las corrientes de centro derecha que, se presume, distan de las ideologías del exfuncionario en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Incluso, Vicky Dávila le preguntó a Gaviria si consideraba que sería mejor presidente que Fajardo, que fue exalcalde de Medellín, a lo que este sin pensarlo lo confirmó diciendo que su paso por el anterior Gobierno nacional le permitió tener una mayor concepción sobre los problemas que enfrenta el país y que él, si ganara la jefatura de Estado, solucionaría.

“Tengo una mayor experiencia de lo público desde el orden nacional. Y tengo algo que tuvo Fajardo y que él ha venido perdiendo un poco, que es esa capacidad de inspirar y construir una visión de futuro compartida”, expresó Gaviria a Semana.

Íngrid Betancourt habló sobre el infructuoso acercamiento de Alejandro Gaviria a la Coalición de la Esperanza. Fotos: Colprensa

En otros apartes de su entrevista con ese medio, Gaviria se refirió al hoy senador, Jorge Robledo, también precandidato y actual director de su partido político, Dignidad, y dijo que, aunque él también le ‘hizo el feo’ por recibir el apoyo del liberalismo, considera que a diferencia de Fajardo sí puede llegar a encontrar puntos medios y ponerse de acuerdo en temas que, probablemente, no lo haría con quien quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales del 2018.

Asimismo, volvió a referirse al bochornoso escándalo que enfrentó con César Gaviria, quien le advirtió: “usted va a esa reunión y yo saco un comunicado inmediatamente diciendo que usted no es el candidato del Partido Liberal”, aseveró el director del Liberal al referirse a que Alejandro Gaviria fue a la reunión de centro antes descrita, por lo que de nuevo informó que ya no tiene el apoyo de esa colectividad y dijo que no quiere hacer más show en torno a su agarrón con quien también fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994.

Ya en apartes finales arremetió contra su contrincante en las urnas y en redes sociales Federico Gutiérrez y dijo que a diferencia del exmandatario, él representa el cambio. Sin embargo, dijo que le va a pedir disculpas por insinuar que Gutiérrez es de derecha y por eso no haría equipo con él.

