Nuevo choque en el uribismo: José Uscátegui renunciaría al Centro Democrático

Foto: @jjUscategui

Según lo reveló la periodista Catalina Suárez, reconocida por su cercanía al uribismo, entre los tres primeros puestos de la lista de candidatos del Centro Democrático a la Cámara de Representantes no está el nombre del actual congresista José Uscátegui, quien tenía intención de seguir con su curul en las elecciones de 2022.

La periodista aseguró en La W que Catalina Serrano, esposa del exministro Andrés Felipe Arias (preso actualmente), sería una de las que lidere la lista del uribismo en representación de Bogotá para esa corporación, junto a Andrés Forero actual concejal de Bogotá y Enrique Cabrales, quien también tiene su curul en la Cámara desde 2018.

La molestia de Uscátegui no se hizo esperar, aunque esa lista no está confirmada por el partido político. “Ante este tipo de noticias que desconocen mi trabajo, liderazgo y votación en Bogotá, anuncio que me veré obligado a renunciar al Centro Democrático y no participar en la próxima contienda electoral. Siempre seré un soldado de Álvaro Uribe donde quiera que esté”, escribió el congresista.

Al respecto, Infobae Colombia se contactó con la oficina de prensa del Centro Democrático para confirmar la información; sin embargo, señalaron que por el momento no tienen información sobre lo mencionado por la periodista en la emisora.

Cabe recordar que, las elecciones se llevarán a cabo el próximo 13 de marzo de 2022 y para el Senado de la República se escogerán 108 senadores y para la Cámara 171 parlamentarios. Desde le pasado 13 de noviembre inició el proceso de inscripción de los candidatos al Congreso y, finalmente, el listado se publicará el próximo 22 de diciembre en la página oficial de la Registraduría.

Esta nueva disputa interna se da en medio del camino en el que transita el uribismo para elegir al nuevo candidato oficial del partido para las elecciones presidenciales, donde también se han presentado choques por una línea que está a favor del legado del presidente Iván Duque y otra que trata de apartarse de este, porque puede afectar claramente la votación.

El pasado 29 de octubre, el senador Ernesto Macías arremetió contra el precandidato Rafael Nieto, por las críticas que este le sigue haciendo al gobierno Duque. A través de un trino, Macías invitó a Nieto a que se lance como candidato a la Cámara de Representantes donde puede hacer su “mejor comienzo en la política”.

“Invito a quienes critican o atacan al presidente Duque desde el Centro Democrático a destacar los grandes logros del Gobierno. Son muchos e históricos, a pesar de las dificultades. A Rafael Nieto le sugiero que aspire a la Cámara; sería su mejor comienzo en la política”, sostuvo Macías.

En entrevista con El Espectador, Nieto sostuvo que ser candidato del uribismo trae consigo un peso de impopularidad con el que tendrán que afrontar las elecciones el próximo año.

“Duque fue elegido candidato del Centro Democrático y su gestión tiene una baja calificación. Eso se traslada al candidato del partido y de manera injusta. Me atrevo a sostener que nosotros elegimos presidente, pero no tenemos gobierno. El presidente Duque ha gobernado con sus amigos, con algunos parlamentarios que le fueron cercanos y con otros partidos y movimientos. Pero ciertamente no con el Centro Democrático”, sostuvo Nieto.

Agregó además, que hay algunos miembros del Centro Democrático, como él, que han mantenido distancias con el Gobierno nacional prácticamente desde el inicio de su gestión.

“Pretender que, a partir de esas posiciones –que han sido permanentes en el tiempo y sistemáticas, y que muestran coherencia–, el ciudadano de a pie pueda distinguir entre esa posición personal mía y el Centro Democrático es sumamente complejo. Habrá algunos que lo consigan, la inmensa mayoría no. Por tanto, será inevitable que el candidato del Centro Democrático arrastre con el lastre de la baja favorabilidad del gobierno Duque”, le aseguró a ese diario.

