Buscan a conductor de Sitp que arrolló a joven de 23 años, le causó múltiples fracturas y huyó del lugar

Masivos atracos viven los pasajeros de SITP en Bogotá.

Mientras Paula Andrea Pinilla Vivas, de 23 años, se debate entre la vida y la muerte en un centro médico de Bogotá, sus familiares denuncian que el responsable de que la joven esté en esta situación huyó y piden que aparezca. Con videos de cámaras de seguridad, la familia Pinilla Vivas y las autoridades buscan al conductor de Sitp que atropelló a la motociclista.

La noche del pasado 14 de noviembre, Paula Andrea se movilizaba, junto a un amigo, en una motocicleta rumbo a su vivienda; sin embargo, en una calle de la capital fueron arrollados por un bus azul del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).

El video de un cámara de seguridad, revelado por la familia de la joven a Noticias Caracol, evidencia que el vehículo de transporte público choca contra la moto en la que iban los dos jóvenes y los arrastra algunos metros. A pesar de que ambos iban en la moto, la joven que iba como parrillera fue quien sufrió los mayores daños.

Martha Vivas, madre de la joven de 23 años, contó al ‘Ojo de la Noche’ que “el bus cierra a la moto y los mandó contra el separador, se estrellan y la niña cae y sale volando”. Añadió que Paula salió volando de la moto y cayó a unos 10 metros, pero el bus de Sitp la arrastró como 12 metros más.

El bus se detuvo ante el impacto, pero lo cierto es que nadie se bajó ni decidió pedir ayuda al ver a la joven inconsciente y en el suelo. Lo que se ve en el video es que el conductor del vehículo decide seguir con su ruta y desaparece del lugar de los hechos. Según la información de la joven en redes sociales, Paula Andrea es saxofonista y hace parte de una banda sinfónica en la ciudad.

El accidente sucedió exactamente a las 10:54 de la noche del pasado domingo, pero la familia decidió dar a conocer el caso a los medios de comunicación al ver que nadie se hace responsable por el accidente y la joven de 23 años tuvo graves heridas en todo su cuerpo.

Según contó la progenitora de Paula Andrea, “tiene fracturas múltiples, tiene la clavícula y el brazo izquierdo fracturados, la cadera desencajada, la pelvis se le fracturó, el pie izquierdo se le fracturó y tres dedos que parece que están fracturados”. Todas esas heridas tienen a la joven bogotana entre la vida y la muerte en un centro médico al suroccidente de la ciudad, en la localidad de Kennedy.

Al obtener los videos, la familia hizo la respectiva denuncia y pidieron a las autoridades que el conductor del Sitp no quede impune por la responsabilidad en este siniestro y en el estado de la joven. Sin embargo, se sigue en la búsqueda del hombre que tenía a cargo el vehículo de transporte público esa noche.

Los médicos han dicho a los familiares que, a pesar de estado crítico de la joven, es realmente sorprendente que ante las múltiples fracturas siga con vida. Por ello, la familia conserva la esperanza de que Paula Andrea salga bien librada de este hecho, pero que el responsable responda ante las autoridades no solo por el daño, sino por haber huido del lugar sin intentar ayudar a los jóvenes.

Sobre el conductor de la moto, aunque no se dieron muchos detalles, parece que el amigo de la joven de 23 años no sufrió heridas tan graves como ella. Por ahora, las autoridades avanzan en la búsqueda, mientras que en la empresa del Sistema Integrado de Transporte Público no se ha emitido ningún comentario al respecto de este hecho.

SEGUIR LEYENDO: