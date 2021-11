Buen balance del primer día de exigencia del carné de vacunación en Colombia

Fotografía de archivo. Desde el 16 de noviembre se exigirá el carné de vacunación contra el covid-19 para eventos masivos. Foto: Colprensa

El martes 16 de noviembre se comenzó a aplicar en todo el país el decreto 442 de 2021, que reglamenta y especifica en qué casos se exigirá el carné de vacunación. Este como lo anunciaron las autoridades comenzó a regir en primera instancia para para mayores de 18 años, posteriormente a partir del 30 de noviembre para mayores de 12 años. Y por ahora están exceptuados de la exigencia los niños entre los 0 y 12 años.

Pese a la resistencia que han manifestado algunos ciudadanos frente a la nueva norma que tiene como fin, incentivar la vacunación y de este modo que a final de año el 70% de la población este inmunizada, las autoridades manifestaron que en su primer día el balance fue positivo.

Por ejemplo, en la capital la alcaldesa, Claudia López, señaló que la jornada transcurrió en calma y que fue positivo: “Nos fue bien (...) Estamos empezando a hacer el acompañamiento para que los lugares pidan el certificado de vacunación en físico y para que las personas descarguen el digital”, manifestó.

De acuerdo con un testimonio de un bogotano a El Tiempo, cuando llegó al restaurante en el que iba ha almorzar con su pareja la persona de la entrada del establecimiento les preguntó amablemente sí ya estaban vacunados y posteriormente, procedió a pedir el carné, pese a que en el digital no aparecía su proceso de inmunización completo llevaba consigo el físico. Todo transcurrió con completa tranquilidad y orden.

Ahora bien, el evento que inauguró esta medida en el país fue el encuentro futbolero entre Colombia - Paraguay, de acuerdo con El Heraldo, el evento incentivo a las personas a completar su esquema de vacunación, según cifras de las autoridades unas 1.202 aficionados se acercaron a los centro de vacunación cercanos al estadio para finalizar su esquema y poder entrar al evento.

“Nos estamos vacunando porque consideramos que es importante para retomar todas nuestras actividades, como venir a ver un partido de fútbol”, dijo uno de las personas en Barranquilla al medio local.

Por su parte, en otras capitales del país las autoridades señalaron que la jornada transcurrió con normalidad, aunque algunos sectores como el gremio de Asobares siguen manifestando preocupación debido a que argumentan que si bien les da la posibilidad de tener un aforo del 100 %, es probable que algunas personas prefieran no asistir a lugares donde les exigen el carné pues argumentan que va en contra de su libre decisión de no acceder a los biológicos contra el covid-19.

Pese a las preocupaciones para los comercios, pues además en la capital se dieron manifestaciones contra la nueva medida, los diferentes sectores económicos se han acogido a la norma y han manifestado que seguirán buscando métodos para incentivar a sus clientes a que se vacunen como medida de seguridad.

Por ejemplo, Fenalco dejó claro que sus afiliados acataron su papel, aunque recordó que dicho gremio no compartió desde un comienzo que se le deje a los establecimientos la responsabilidad de exigir el carné.

Recordemos que en la nueva normatividad es obligatoria y el Director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont hace unas semanas aclaró que el establecimiento que no cumpla con la norma recibirá una sanción y que cualquier sanción recaerá sobre el propietario del lugar y no sobre el ciudadano: “Si hay un establecimiento que no cumple la medida entrará a regir el código de policía”.

De acuerdo con lo que se lee en el decreto la sanción pueden hacer que se cierren los establecimientos: “El incumplimiento de la verificación de las medidas en mención y de las establecidas por el Ministerio de Salud por parte de los establecimientos de comercio dará lugar a las sanciones contempladas en este decreto, a las medidas correctivas establecidas en Código Nacional de Policía y Convivencia, que establece la suspensión inmediata de la actividad”.





