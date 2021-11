Actor podría perder la vista tras ser atacado con ácido en un asalto en Bogotá

Actor colombiana podría quedar ciego tras ser atacado con ácido en Bogotá. Captura de pantalla (CityTV)

El actor colombiano, Luis Soler, podría quedar ciego luego de ser atacado con ácido por dos personas en Bogotá, durante un nuevo caso de robo. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de octubre, mientras este transitaba a la altura de la carrera con calle 60, en la localidad de Chapinero.

Según explicó Soler durante una entrevista con CityTV, se encontraba en la calle rumbo a su vivienda, tras haber buscado algo de comer, cuando fue abordado por “un hombre alto y flaco de cabello corto, acompañado de otro joven”, y a los cuales identificó como travestis. De un momento a otro, relató, estos le lanzaron “un químico muy extraño”, pues al parecer no les prestó atención cuando intentaban persuadirlo, porque tenía afán de llegar a la casa.

Seguido de esto, los dos agresores lo tiraron al piso, le dieron varias patadas en la cabeza y terminaron robándole sus pertenencias. “Yo no pensé que había sido tan grave y cometí el error de esperar hasta la madrugada para ir al médico”. Sin embargo, Soler manifestó que también hubo negligencia por parte del centro de salud, ya que tuvo que esperar más tiempo antes de ser atendido porque no había un oftalmólogo disponible: “Al día siguiente ya en el hospital me hicieron esperar otro día para que me atendieran. Yo creo que eso me perjudicó las heridas. Afortunadamente ya me operaron”, apuntó.

Los daños que le provocó el ácido fueron graves, y, por lo tanto, todavía se desconoce si podrá volver a ver. Hasta próximo aviso, Soler, quien quedará por fuera de nuevas producciones, advirtió que esta modalidad de robo se está volviendo frecuente en el sector. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado frente a las investigaciones o la identidad de los criminales.

ATAQUES CON ÁCIDO EN BOGOTÁ:

Y no han pasado más de cuatro días desde que se reportó otro ataque con ácido en la capital del país. En la madrugada del domingo, un grupo de taxistas denunció que uno de sus compañeros, Arbey Rojas, fue agredido con el químico por una mujer que intentó robarle el celular en una transitada zona de Chapinero. “Lo llevaba en una botella como de gaseosa, le tiró todo”, aseguró uno de los taxistas a Noticias Caracol.

La esposa de la víctima, Jessica Beltrán, relató que los médicos todavía no han podido descubrir qué químico fue el que le arrojaron en la cara a su marido, y que su estado es grave, pues se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) de la clínica Marly. Además, hizo un llamado para recibir ayudas económicas, ya que, al parecer, Rojas no cuenta con un seguro de salud, y todos los gastos están corriendo por cuenta propia.

Foto: Colprensa

Junto a este reporte se han sumado otras versiones en las cuales se asegura que algunos criminales estarían echando escopolamina en el alcohol o geles antibacteriales que los taxistas le ofrecen a los pasajeros para luego poderlos asaltar. De hecho, El Tiempo recogió el testimonio de una de las personas que manifestó haber sido víctima de esta modalidad.

Los hechos ocurrieron el 6 de noviembre, cuando el joven decidió tomar un servicio de taxi en la capital colombiana para que lo recogiera en su casa, pues iba rumbo a una cita médica. Sin embargo, cuando se subió al vehículo, el taxista le ofreció echarse alcohol en las manos y, de acuerdo a su relato, perdió el conocimiento.

