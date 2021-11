La vida dentro de la Primera Línea, según un infiltrado de la Policía

Bogotá. 28 de Mayo del 2021 Un grupo de estudiantes de enfermería y actividades afines, en su mayoría, opera como apoyo para auxiliar a los heridos en las manifestaciones en el Portal Américas. Durante estos 30 días de protesta se han dedicado a atender a los afectados aún sin el auxilio de las autoridades. (Colprensa-Sergio Acero)

A principio de año, Colombia vivió uno de los estallidos sociales más largos y violentos de su historia moderna. Las protestas estuvieron marcadas por vandalismo y ataques de la Policía Nacional contra manifestantes, entre las que se registraron violaciones de derechos humanos.

Durante las manifestaciones surgió un grupo de jóvenes que con escudos y gafas se convirtió en símbolo de resistencia de muchas personas inconformes con el gobierno de Iván Duque y su reforma tributaria. Pero como era de esperase los desmanes y la violencia hizo que la Policía Nacional infiltrara el grupo.

Semana recogió el testimonio de un policía que se infiltró dentro del grupo de jóvenes, donde se ganó la confianza de uno de los líderes y se convirtió en miembro de activo de los protestantes.

“Estaba sentado cerca al conjunto residencial Parques del Pireo, en Engativá. Ahí llegó la ‘Mama’ y me preguntó si me le iba a medir; de inmediato me paré y empezamos a caminar hacia un lugar en el [barrio] Garcés Navas. Todo lo manejaban con sigilo, me quitaron el celular. En ese momento fue mi primer encuentro de frente con los integrantes de la primera línea Engativá. Dentro de mí sabía que lo había logrado, que estaba empezando una peligrosa misión. Ellos eran los encargados de hacer frente al Esmad en las manifestaciones, me dijeron que si deseaba colaborar con la causa. No lo pensé, de inmediato dije que sí”, dijo a la publicación el uniformado que se hace llamar ‘Carlos’ por seguridad.

Según el miembro de la Policía, los jóvenes de la Primera Línea planeaban meticulosamente sus participaciones dentro de las marchas. Sostuvo que la preparación era similar a la de las Fuerzas Militares y un hombre conocido como ‘Flaco’ les enseñó como cambiarse de ropa rápidamente para “no ser detectados”.

El uniformado aseguró que conoció a alias ‘Diablo’ y ‘Cuba’, quien supuestamente era médico y trabajaba en el Hospital Militar, quien le dio indicaciones de como atender a los heridos de la Policía, como prestarles los primeros auxilios y otras maniobras.

Aseguró que, a pesar de la organización que tenía la Primera Línea, el orgullo y la ambición les jugó una mala pasada y que en un punto de la protesta abandonar sus ideales rápidamente.

“Ellos se ‘descarparon’ (se quitaron las capuchas). Ya no protestaban, dejaron de lado su supuesta convicción de lucha, se pusieron a consumir alucinógenos y a emborracharse”, señaló el uniformado a los jóvenes.

El policía celebra las capturas y persecución contra los jóvenes de la organización y asegura que su vida sigue en riesgo.

“Yo sigo en el anonimato, mi vida está en juego. Pero esos meses infiltrados me dejan claro que no es solo mi trabajo, prefiero estar del otro lado de la línea”, finalizó el uniformado.

Capturados 13 integrantes de la Primera Línea por la Fiscalía

En trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia fue determinada la identidad de presuntos integrantes de la autodenominada Primera Línea que habrían sido partícipes de actos de terrorismo así como agresiones a miembros de la fuerza pública.

Los hechos fueron revelados en el transcurso de una audiencia en la que cinco presuntos miembros de este movimiento, cuyas acciones ocurrieron en la localidad de Suba, fueron judicializados por su participación durante los eventos del paro nacional de los meses anteriores.

Informaciones previas señalaron que los capturados pertenecerían a varios frentes de este movimiento ubicados en distintas partes del país.

De acuerdo con información provista por Semana, la audiencia se mantiene mientras el ente acusador confía en que logrará la imputación de cargos a los primeros cinco capturados.

A éstos se les acusa de actos de terrorismo, lesiones personales, daños al bien ajeno, violencia contra funcionario público y secuestro.

