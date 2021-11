Estos son los resultados que le servirían a Colombia este martes en la fecha 14 de la Eliminatoria Sudamericana

Colombia se medirá ante Paraguay por la fecha 14 de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

Este martes 16 de noviembre se jugará la fecha 14 de las Eliminatorias Catar 2022, donde Brasil es el único clasificado. El otro que está cerca de asegurar su pase es Argentina. Después, ninguno está cómodo en la tabla de posiciones. Incluido Colombia quien está obligada a ganar para no complicar su camino al mundial de fútbol del próximo año.

El primer partido de la jornada será entre Bolivia y Uruguay. Ambos tienen la necesidad de ganar. Pero por la igualdad en puntos entre Colombia y la ‘albiceleste’ el mejor resultado sería una victoria de los ‘altiplánicos’ en la altura de La Paz.

Luego jugará Perú con Venezuela, partido no tan relevante pero que podría significar una igualdad de puntos entre el equipo de la banda cruzada y Colombia. Lo mejor sería una victoria de Venezuela en la ciudad de Caracas pues está último en la tabla de posiciones a nueve unidades de la selección ‘cafetera’.

Media hora después del inicio del partido entre Colombia y Paraguay, Argentina y Brasil protagonizarán el clásico de Sudamérica en tierras ‘gauchas’. Se volverán a ver luego de la final de Copa América 2021. Cabe resaltar que todavía está pendiente el partido que no se jugó de la primera ronda. Lionel Messi regresará al once, pero en la visita no estará Neymar (lesión). Partido que no representa mayor importancia en la tabla de posiciones.

Chile y Ecuador cierran la fecha: cuarto y tercero de la tabla de posiciones. Si la ‘roja’ no gana, podría caer hasta el séptimo puesto (en caso ganen sus más cercanos perseguidores). Sin embargo el empate no estaría mal siempre y cuando la Selección Colombia sume de a tres puntos.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 14

- Bolivia vs Uruguay (3:00 p.m. / horario colombiano)

- Venezuela vs Perú (4:00 p.m. / horario colombiano)

- Colombia vs Paraguay (6:00 p.m. / horario colombiano)

- Argentina vs Brasil (6:30 p.m. / horario colombiano)

- Chile vs Ecuador (7:15 p.m. / horario colombiano)

SIGA LEYENDO: