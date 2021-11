Cómo y dónde ver en Colombia las Leónidas, la lluvia de meteoros más esperada del año

Lluvia de estrellas (Foto: Cuartoscuro)

La lluvia de estrellas Leónidas, que es la más importante de noviembre, pondrá a disfrutar a los amantes de la astronomía. Si bien el evento se podrá observar desde el 6 al 30 de este mes, en los próximas días tendrá su punto de mayor actividad, con lo que, según expertos, podrían llegar a vislumbrarse hasta 20 meteoros por hora sin la necesidad de equipos especiales.

Los bólidos que se podrán ver en el cielo son restos que ha dejado el cometa 55P/Tempel-Tuttle, que tarda 33 años en darle una vuelta al Sol. Por esta época del año, la Tierra recorre dichos trozos de polvo, los cuales entran en la atmósfera a unos 71 kilómetros por segundo y se terminan vaporizando sin generar mayor peligro, produciendo un efecto brillante que se asemeja a las estrellas fugaces.

Según ha informado el Planetario de Madrid (España), la mejor oportunidad para disfrutar de la lluvia de las Leónidas será “la madrugada del martes 16 al miércoles 17″. Esta se podrá observar desde cualquier parte del país, sin embargo, se recomienda ubicarse en una zona de baja luminosidad artificial, propias de las ciudades. Sumado a ello, con tan solo recostarse en el suelo no debería tener problemas para observarlas, siempre y cuando el cielo esté despejado.

Otro de los eventos que podrían dificultarán su observación será la luna llena, que provoca condiciones de mayor luminosidad. Sin embargo, sobre las 4:00 a. m. y 6:00 a. m., cuando esta se esté yendo, será la mejor chance que tendrá para apreciar el fenómeno.

Los medios especializados han recomendado llegar entre media hora y una hora de anticipación al sitio donde se ubicará, ya que ello le permitirá acostumbrar su vista a las condiciones de oscuridad: mirar hacia los puntos más oscuros, sin importar la dirección, y permanecer recostado son otros aspectos que le ayudarán en el proceso. De igual modo, desde la NASA se recomienda evitar la luz de los teléfonos celulares. “Aquellos de nosotros que vivimos en entornos urbanos y suburbanos rodeados de fuentes de luz probablemente no tendremos mucha suerte al ver estos meteoros”, apuntó la entidad espacial.

Lluvia de estrellas FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Cuando llegue el momento, no deberá enfocarse hacia un punto en particular, puesto que los bólidos se observarán por todo el firmamento. No obstante, puede orientarse dirigiendo su mirada hacia la constelación de Leo, desde donde parecen surgir los fragmentos. Si desconoce su ubicación, en los dispositivos Android y IOS podrá encontrar aplicaciones que le ayuden en esta tarea.

Teniendo en cuenta el tiempo que tarda el cometa Tempel-Tuttle en darle la vuelta al sol, la última vez que este pasó junto a la Tierra fue en 1998, y la próxima cita tendrá lugar en 2031: en esas fechas tiene lugar la mayor cantidad de restos aproximándose al planeta.

La lluvia de estrellas Leónidas ha sido identificado desde hace algunos siglos. En 1799, por ejemplo, el astrónomo alemán Alexander Von Humboldt hizo una descripción sobre este fenómeno cósmico desde Cumaná, Venezuela. No obstante, fue hasta 1833 cuando Denison Olmsted, físico y astrónomo de la Universidad de Yale, llevó a cabo una apreciación científica, siendo reconocido como uno de los pioneros del estudio astronómico de los meteoros.

Lluvia de estrellas Leónidas en 1833. Captura de pantalla

NO OLVIDE EL ECLIPSE LUNAR MÁS LARGO DEL SIGLO:

En la noche de este 18 de noviembre hasta la madrugada del día 19 de noviembre, el continente americano será espectador de un eclipse parcial de la luna, evento que ocurre cuando nuestro satélite es cubierto por la sombra del planeta, el cual reflejará la luz del sol, dotando a la luna de un color anaranjado-rojizo para deleite de millones de personas.

Según datos astronómicos, las personas podrán apreciar el eclipse durante 3 horas y 28 minutos, convirtiéndose así en el eclipse parcial más largo del siglo.

