Diego Camargo habla de su supuesta rivalidad con Liss Pereira: “Nunca hemos sido amigos”

Fotografía tomada de Instagram @eldiegocamargo

Hace unas semanas, el canal RCN transmitió el capítulo final del concurso de cocina MasterChef Celebrity Colombia. Carla Giraldo, en medio de la polémica, fue nombrada como la ganadora de esta edición, y se sumó a la lista de personalidades que han enmarcado su nombre en el título de los mejores cocineros, al lado del comediante ‘Piter Albeiro’ y la cantante Adriana Lucía. El programa, a pesar de que ya terminó, sigue dando de que hablar y, en esta ocasión, fue Diego Camargo el encargado de aclarar algunos rumores respecto a su relación con los comediantes que participaron en esta temporada.

En una entrevista con Omar Vásquez, periodista que encarna a la presentadora Diva Rebeca, Camargo se refirió al comentario que, en algún momento, en el tenso ambiente de la competencia, hizo Catalina Maya, una de las integrantes del polémico grupo de ‘las cuatro babys’. Según ella, la relación entre Camargo y Liss Pereira dentro de la cocina era de hipocresía, pues, fuera de las cámaras, ambos humoristas estaban lejos de llevarse bien.

“¿Usted, en la vida real, está agarrado con la Liss Pereira?”, preguntó Diva a Camargo que, en respuesta, recibió el cuestionamiento entre risas. Según lo que detalló el comediante, en el minuto cuatro con veinte segundos de la entrevista que, en total, duró más de cuarenta minutos, no se trata de estar ‘agarrado’ con Liss, sino que, por el contrario, nunca han podido ser amigos.

“Nunca hemos sido amigos. No hemos tenido tiempo. Lo que pasa con Liss es que siempre quisimos ser amigos, pero siempre estamos en caminos distintos de la comedia. Hay una cosa, y es que en comedia somos competencia, y ella y yo somos gente de radio, y trabajamos en radio muchos años. En algún momento terminamos enfrentándonos, tratamos de empatizar (...) había un rayón, supimos lidiarlo muy bien, pero la gente que trabajaba con nosotros no supo lidiar con eso”, comentó sobre su supuesta enemistad con Liss.

Aunque no entregó detalles específicos, dio a entender que hubo un enfrentamiento de egos entre los dos. “Hay un par de escenas en los camerinos de decir ‘¿quién es la estrella hoy?, ¿tú que eres el viejo?, o ¿yo que soy la nueva?”, añadió. Para Camargo, Liss es una ‘berraca’, y mucho más porque tuvo, según él, que aguantar mucho de sus otras compañeras mujeres, específicamente, ‘las cuatro babys’. Diego explicó que Carla Giraldo, Catalina Maya, Viña Machado y Marbelle no son ‘unas brujas’, pero que la edición del programa las había hecho ver, de alguna manera, como si fueran las villanas del cuento.

Según Diego, Pereira es la cocinera perfecta, y era una de sus favoritas para ganar la competencia. “Liss es la cocinera que tiene las recetas de la mamá y de la abuela (...) recetas perfectas, que salen muy ricas, que son recetas de verdad, del corazón”, argumentó luego de explicar que, además de Liss, le hubiera gustado que ganara Viña, particularmente, por su habilidad de diseñar platos de gran habilidad culinaria y con amplias técnicas profesionales.

Diego, además, confirmó la versión de Carla Giraldo, quien acusó a Liss de haber hecho trampa, en el inicio del concurso. Lo que contó la actriz fue que uno de sus enfrentamientos que tuvo con la comediante se dio porque ella había visto a Liss poniendo salsa en un plato aún y cuando se habían dado las instrucciones para parar de cocinar. Camargo, ante el comentario de Diva Rebeca, en el que recordó la situación, asintió con la cabeza e hizo una seña con sus manos en símbolo de que no diría nada al respecto.

Respecto a la mala relación que tiene con su colega no aseguró mucho más, pero no desaprovechó la oportunidad para explicar que los comediantes tienen problemas de socialización. “No somos buenos hablando con la gente, siempre somos tímidos (...) una cosa es tener un público al frente, que funciona, y otra cosa es hablar con alguien. Eso no se nos da”, contó.





Seguir leyendo: