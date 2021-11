‘Yo me llamo’: Voces apagadas, desafinadas y sin coordinación en los últimos cupos para el grupo de 48 imitadores

Tomado de Canal Caracol en vivo

El pasado miércoles 10 de noviembre, el programa que busca el doble perfecto de su artista favorito cerró las audiciones para que los concursantes tuvieran acceso directo a la escuela de imitadores de ‘Yo me llamo’. Sin embargo, durante toda la primera etapa de la competencia, fueron varios los participantes que tuvieron dos votos verdes y uno rojo, por lo que debían presentarse por segunda vez en el escenario.

Sin embargo, antes de ver todas las presentaciones, la imitadora de Britney Spears tuvo la oportunidad de presentarse en escena con un espectáculo similar al que ofreció la ‘Princesita del pop’ durante los MTV VMA’s de 2000, cuando sorprendió con un show que se robó todos los comentarios por la calidad.

En esta oportunidad, los concursantes debieron arriesgarse a todo o nada, según mencionó el presentador Carlos Calero, si recibían tres votos verdes automáticamente ingresaban a la escuela, pero si tenían dos verdes y un rojo, automáticamente quedaban eliminados de competencia.

El primero en avanzar fue Pedrito Fernández, que con la canción ‘Yo soy el aventurero’ descrestó a los jurados, quienes le entregaron tres luces verdes para su acceso a la escuela y recibió comentarios positivos de su presentación.

“Te dije en la audición que lucharas por el puesto en ‘Yo me llamo’ y lo lograste”, mencionó César Escola.

Toda una controversia se formó en escena entre los jurados por cuenta de la presentación de ‘Yo me llamo Camilo Sesto’, pues el maestro César Escola no estaba muy convencido de dar su voto positivo para el avance en competencia, sin embargo, lo obtuvo y el argentino no dudó en decirle “a nadie le gusta arrepentirse”.

El siguiente en avanzar fue el imitador de Daddy Yankee con la canción ‘Gasolina’, a quien Amparo Grisales en su primera presentación le dio el voto de confianza para luchar por su cupo esta noche y logró convencerla de forma definitiva para su avance a la escuela de imitadores, aportándole energía y flow a la competencia.

Para los participantes, un minuto puede ser el fin de su espacio en la escuela y para otros el pase directo a este espacio donde aprenderán mucho más a controlar sus personajes. Este fue el caso de ‘Christian Nodal’ con la canción ‘Botella tras botella’, recibiendo tres luces verdes que le mostraron el camino a ser el doble perfecto de su artista.

Para Arelys Henao solamente un minuto le bastó para poder mostrar en el escenario por qué escogió imitar a la cantante de música popular y con la canción ‘Amante y amigo’ se ganó los tres votos positivos de los jurados.

Se sumaron a la lista la imitadora de Cardi B, que convenció a los entrenadores con su perfecta imitación de la rappera neoyorkina.

Los que definitivamente no convencieron

La primera en presentarse en competencia fue ‘Rocío Durcal’, a quien los jurados le señalaron que desafinó durante toda la canción. Para Yeison Jiménez y César Escola; y para Amparo Grisales faltó porte y elegancia.

‘Franco de Vita’ tampoco se lució en su presentación, su voz no le alcanzó para llegar más allá de las segundas audiciones pues su garganta no se prestó para más y decepcionó a los jurados.

Otra de las concursantes que no dio la talla para los exigentes jurados esta noche fue la imitadora de Selena Quintanilla, con un look muy parecido al de la original, no descrestó nuevamente. Del mismo modo, ‘Willie Colón’ tampoco convenció a Amparo Grisales, el maestro César Escola y al cantante de música popular Yeison Jiménez.

Así sucedió con Myriam Hernández, Jhon Alex Castaño, Óscar Agudelo, José José, Pandora, Charlie Cardona, Joe Arroyo, Camilo, Pipe Bueno, Whitney Houston y Paola Jara.

