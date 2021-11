‘Yo me llamo’: Entre la emoción y la repetición de una presentación que generó burlas en redes sociales

Tomado de Canal Caracol en vivo

El primer turno de la noche que tuvo su pase directo a la escuela de imitadores y que se arriesgó a presentarse frente a Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez fue la imitadora de Isabel Pantoja, quien contó su historia de vida cuando pasó de cantar con mariachis y por cuenta de la pandemia tuvo que recorrer las calles para buscar el sustento diario.

“La música entra en mi vida a partir de que mi padre siempre ha sido músico, él hacía del doble de Juan Gabriel. Desafortunadamente me separan de él, que era la persona que más me quería y me consentía, siempre quise ser cantante y quería ser cómo él. Hasta el momento eso es lo que hago y esa es mi pasión”, señaló la imitadora de Isabel Pantoja en su video de descripción.

Y agregó: “Lo más duro de ser artista callejera y mariachi es que hay mucha discriminación del arte callejero porque ven a las personas como que están mendigando, pero están ahí ganándose la vida, ganándose el arriendo, la comida de sus hijos y ser mamá soltera de cuatro niños es la parte más difícil del día a día y no llegar a casa a veces con el dinero es bastante fuerte”.

Señaló que le gustaría estar más tiempo con sus hijos y que, además, ha tenido ocasiones en las que se ha sentido juzgada por dejar a sus hijos solos por mucho tiempo y mencionó que prefiere eso a no tener qué darles de comer.

“Me identifico mucho con la artista porque me ha tocado pasar cosas muy difíciles y por eso yo me siento identificada con cada canción de ella”. Se presentó con la canción ‘Marinero de luces’ y obtuvo los tres votos verdes para avanzar en la competencia.

Una segunda oportunidad

Una de las imitadoras que logró conseguir avanzar en competencia, pero tendrá que luchar por su cupo en la escuela, fue ‘Karol G’, que se presentó frente al jurado con la canción ‘Tusa’, éxito que popularizó la antioqueña a comienzos de 2020. La participante tuvo el voto positivo de Yeison Jiménez y Amparo Grisales que le pidieron estudiar porque hay otra Karol G en competencia que lo hace mucho mejor.

En el escenario hizo presencia la imitadora de Myiriam Hernández y con la canción ‘Herida’ logró obtener los votos positivos de Amparo Grisales y Yeison Jiménez, quienes la felicitaron por su caracterización y el respeto con el que interpretó el personaje. Por su parte, la concursante mencionó que no tenía escuela musical y que educó su voz escuchando a la cantante en cada uno de sus discos.

“Myriam es un personaje que yo amo, me gusta porque cantas muy bien y a medida que fuiste cantando fuiste encontrando esa voz orgásmica que ella tiene en los finales y con ese sentimiento que canta que es una voz orgásmica, la empezaste a encontrar y por eso me gustó, especialmente en los agudos que no te quedaste ahí cantando plano”, señaló la diva de Colombia.

Los que no lograron avanzar

Imitadores de la talla de Amanda Miguel, Francy ‘La voz popular de América’, Chayanne, Jean Carlos Centeno, la segunda imitadora de Karol G que no logró alcanzar el tono de la voz de la antioqueña, Jerry Rivera, Farruko, Los dos carnales, Natalia Jiménez, Celia Cruz y Elvys Presley.

Sin embargo, un hecho que causó todo tipo de burlas en redes sociales fue la repetición de la presentación de la agrupación mexicana ‘Los rayos de México’, quienes habían participado en el capítulo del 8 de noviembre y de quienes César Escola destacó que no querían imitar a la banda sino rendir un tributo.

