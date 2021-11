Nuevo Liberalismo decidirá si continúa con la Coalición de la Esperanza en las próximas dos semanas

Foto: Colprensa - Álvaro Tavera

Si bien el paso de los días continúa arrojando luz sobre el tablero político de cara a las elecciones de 2022, todavía hay varios movimientos políticos con temas por solucionar. La mayoría de estos se concentran en el llamado “centro”, donde aparte de la incertidumbre alrededor de la Alianza Verde, comienza a hablarse de una más relacionada con el Nuevo Liberalismo.

Aunque uno de los nombres fuertes de esa colectividad es el de Juan Manuel Galán, el también miembro de la Coalición de la Esperanza no tendría intenciones de alinear a ambos grupos en una sola campaña. Así quedó claro, luego de que el Nuevo Liberalismo presentara, este martes, su dirección política y abriera el mecanismo para construir la lista que presentarán al Congreso de la República.

Valga recordar que. la colectividad ya había anunciado en días pasados que, “empezamos a recorrer este nuevo camino con un llamado a todos los colombianos y colombianas creyentes de una sociedad democrática, que quieran aportar a la construcción de un futuro más equitativo e incluyente, que sean capaces de luchar contra los vicios del clientelismo, la corrupción y la politiquería, y que tengan el propósito de adelantar las reformas sociales y económicas que Colombia necesita, sin apelar a la violencia, por la defensa de nuestros recursos naturales”.

A dicho manifiesto se le sumó hoy un formulario con el que el partido fundado por Luis Carlos Galán en 1979 aspira a hacerse con algunos escaños para el periodo de 2022 a 2026. El mismo consta de diez preguntas sobre datos personales y ocho enfocadas en los temas políticos: corporación a la que se desea aspirar, perfil y trayectoria, historial electoral y motivos para participar por el Nuevo Liberalismo.

Hay que agregar, también, que si bien parece un proceso a todas luces independiente, sigue teniendo algunas incertidumbres, pues según citó La FM, Carlos Fernando Galán aseguró este martes que todavía no se ha decidido concretamente si la lista entrará a sumarse a la de la Coalición o si funcionará de manera independiente.

En palabras del político bogotano: “es una propuesta que está sobre la mesa y que el partido va analizar porque algunos actores del partido han hecho parte de ese proceso, ahí ha estado Juan Manuel Galán en la coalición, pero siempre él manifestó en el marco de la coalición que la decisión sobre la lista al Congreso la tomaría el partido y no él de manera aislada”.

No obstante, lo dicho por el concejal permite interpretar que sí hay algunas coincidencias al menos en términos logísticos y estructurales, pues tal como ha manifestado la Coalición en varias ocasiones, el movimiento no tiene intenciones de permitir el ingreso de personas que hayan militado en colectividades tradicionales o en partidos con posturas ampliamente contrarias a la del movimiento.

Según advirtió: “El Nuevo Liberalismo no va a reciclar sectores políticos de maquinarias porque esa no es nuestra apuesta ni puede ser, porque eso afectaría el arranque de la nueva etapa del partido, entonces no vamos a abrir la puerta a maquinarias ni organizaciones que simplemente están buscando un aval para ver por donde aspiran, eso no será permitido en este partido”.

Con todo, Galán señaló que la decisión de mantener al partido dentro o fuera de la Coalición se tomará dentro de las próximas dos semanas, no desde la dirección del mismo, sino consultando a quienes han sido militantes y a quienes sean designados como candidatos.

Dentro de esa conversación también se tendrá que avanzar con miras a determinar si el Nuevo Liberalismo contará o no con un candidato presidencial, pues de acuerdo con el concejal, no son pocos los que han manifestado su interés en representar al partido, incluido el senador Rodrigo Lara.

“El partido quiere invitarlo a que haga parte, él ya ha manifestado su intención, es un tema jurídico, pero políticamente le decimos bienvenido a Rodrigo Lara al Nuevo Liberalismo, nosotros queremos que esté acá”, dijo el político para la mencionada emisora.

