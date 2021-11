La historia del deportista paralímpico colombiano que le pide a su EPS que le ampute un brazo

Juan Torres es un caleño de 24 años que está dedicado al ciclismo, pero tras sufrir un accidente en las vías del Valle del Cauca le está pidiendo a su EPS que le realicen la amputación de su brazo, ya que su hombro recibió todo el golpe, provocando que su ramillete de tendones se dañara.

Según información de el periódico El Tiempo, Diana Marcela Ortiz, la fisioterapeuta de Torres, explicó que “el brazo está inerte y no recuperará la movilidad, lo que provoca impactos negativos, pues el brazo pesa casi ocho kilos”, razón por la que el deportista está en proceso de dicha solicitud.

Frente a esto, lo que pretende Torres es que su EPS, la Emssanar, le autorice una junta médica para estudiar la viabilidad de llevar a cabo la amputación de su brazo completo, lo que le permitiría mejorar su calidad de vida deportiva.

A mediados de septiembre del año pasado Torres estaba entrenando en las vías de la zona rural de Jamundí cuando sufrió el accidente. Ese día evitó estrellarse contra una moto que iba a gran velocidad, tras intentar esquivarla, su cuerpo fue a parar contra una estaca de madera, donde su hombro recibió todo el golpe, provocando que su ramillete de tendones se dañara.

En entrevista para este mismo medio, Torres confesó que: “Yo pensé que cuando se desinflamara el hombro recuperaría la movilidad, pero no fue así y el médico fue muy directo conmigo, me dijo que no volvería a sentir el brazo. Tuve que vender mis cámaras fotográficas y mis equipos, el resto lo boté, pues ver esto me causaba depresión. Lo bueno fue que el ciclismo me sacó de ese lugar”.

Sobre esto último cabe resaltar que además del ciclismo una de sus grandes pasiones es la fotografía, disciplina en la que se desempeñó poco tiempo como fotoperiodista. Mientras Torres espera la respuesta de su EPS sigue entrenando y teniendo un proceso pesado de fisioterapia para poder sobrellevar su situación de salud.

Por otro lado, su fisioterapeuta, quien también dio una entrevista a El Tiempo, comentó que: “Él está presentando una escoliosis severa que está haciendo unas afectaciones en lo respiratorio. Le afecta su biomecánica en el momento de montar la bicicleta y le produce trastornos de sueño, pues el peso del brazo es muy dañino para su salud”.

