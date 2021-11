Frank Martínez afirma que llegó a la final de ‘MasterChef Celebrity’ gracias a un homenaje hecho a Ernesto Calzadilla

Frank Martínez fue uno de los concursantes que poco llamó la atención desde el comienzo de ‘MasterChef Celebrity’; sin embargo, a medida que avanzó el programa, el comediante nacido en Medellín logró robarse el corazón de miles de seguidores que en poco tiempo lo pusieron en la mesa de grandes favoritos a ganar, junto con Liss Pereira y Carla Giraldo, quienes efectivamente avanzaron también hasta la última instancia.

Precisamente, y haciendo mención a las razones que permitieron al comediante llegar a la gran final, se incluyen las ayudas recibidas por su colega Diego Camargo y los actores Pity Camacho y Gregorio Pernía. Pero esa no fue la única vía que usó el flaco y muchos pensaron que fue cuestión de ‘suerte’, pues no salió de primero gracias a que el exconcejal Lucho Díaz le indicó cómo preparar un sancocho.

Recientemente, y en diálogo con El Colombiano, Frank confesó que lo afectó mucho la salida de Calzadilla y que incluso, después de su eliminación, rompió en llanto.

“Cuando sacaron a Ernesto Calzadilla, que fue el tercer eliminado, me dio muy duro, nos habíamos vuelto muy parceros y cuando lo eliminaron se le sintió mucho el dolor. Fue la primera vez que lloré, algo que no salió en el programa, ese día me sentí mal porque Ernesto sabía cocinar mucho y salió”, afirmando además que en ese punto decidió ‘ponerse las pilas’ y una de las medidas fue la contratación del chef de un reconocido hotel de Bogotá.

Asimismo, mencionó para el periódico que con Ernesto alcanzó a asistir a una clase con el chef Jorge Trillos y admitió que no entendió nada durante la sesión. “Parecía el meme de las fórmulas químicas”, expresó el flaco, y cuando su amigo fue eliminado del concurso, decidió contratar al experto como su entrenador personal, cumpliendo la ofrenda hecha a Calzadilla.

¿Finalmente montará su negocio de empanadas con Gregorio Pernía?

Hace pocos días, y en medio de una charla con el programa matutino ‘Buen día Colombia’, el actor cucuteño habló brevemente de la propuesta planteada su excompañero de equipo.

Gregorio afirmó que, “Le dije a Frank que montáramos… alguien que hiciera una inversión de ‘Apito quién lo quiere’ o ‘Apito, lo quiero mucho’”, mientras se besaba los hombros, tal como lo hacía en las cocinas más famosas del mundo. Pero a pesar de que estas declaraciones fueron tomadas como rumores, parece que el negocio puede ser una realidad.

Lo que sí es confirmado de parte del mismo comediante, es que para mediados del mes de diciembre, abrirá en la capital antioqueña un bar-teatro que hará parte de Monólogos sin propina, el cual no solo está presto a la venta de licor, sino que será el escenario de presentación de varios comediantes, incluyéndolo a él.

Mientras tanto, Martínez está enfocado en sus nuevos proyectos televisivos, ambos producidos por el canal RCN: el primero es ‘Mañana Express’, el cual se emite en las mañanas y que mezcla información con humor y opinión.

El otro magazín es ‘Metido en tu cocina’, donde compartirá con el chef chileno Christopher Carpentier desde el próximo 21 de noviembre, fecha de lanzamiento.

Finalmente, continúa con su gira en Bogotá de ‘Estoy que me hablo’, donde tendrá presentaciones los días 3, 4, 10, 11, 14 y 21 de diciembre en el Teatro libre y con aforo del 100 %.

SEGUIR LEYENDO: