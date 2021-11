“Estoy listo para trabajar por Colombia”: Fajardo vuelve a hacer llamado para lograr la unión del centro

El candidato presidencial Sergio Fajardo. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Sergio Fajardo, hoy fundador e integrante de la Coalición de la Esperanza lanzó, en la tarde de este martes 10 de noviembre, un nuevo llamado, apelando a la unión de todos aquellos actores políticos que aseguran no pertenecer a la derecha o a la izquierda colombiana, sino al llamado “centro”.

Hay que comenzar por decir que el exgobernador de Antioquia hizo la invitación desde una posición que se proyecta cómoda, al menos en términos de intención de voto, abriendo la carta al señalar que “hoy, varias encuestas nos ponen en segunda vuelta, donde las posibilidades de que ganemos son altas”. Tras esto, se adopta un discurso más enfocado en los puntos comunes que pueden tener los integrantes de esa corriente alejada de los extremos.

“Después de reflexiones íntimas, creo que el momento del país requiere de nosotros grandeza y sensatez. Hoy, más que nunca, el clamor es a que el centro se una y llegue a marzo como una opción real de cambio. En 2022, Colombia va a tener un gobierno de centro”, señaló quien fuera candidato presidencial por la Alianza Verde en 2018.

Para ello, insistió, será necesario apelar al diálogo entre todos aquellos que se llaman de centro que lleve a debates, disensos y posteriormente a consensos sobre lo que debe plantear una agenda de centro para el país.

En sus palabras, “hoy quiero, personalmente, extender una invitación sincera a los demás precandidatos de centro - sean de la Coalición de la Esperanza o no - a que nos sentemos a trabajar en un acuerdo de mínimos que nos permita unirnos y enfrentar como una fuerza conjunta a los extremos políticos que tanto riesgo representan para el país. Estoy listo a discutir, a debatir y a tramitar las diferencias”.

Dicho esto, señaló que existen cuatro puntos que deben ser acordados entre todas las partes con el objetivo de llegar a las elecciones de 2022 en forma de un sólo frente.

El primero de estos tiene que ver con la construcción programática, donde señaló que si bien los programas de gobierno de cada precandidato son distintos actualmente, es posible alcanzar un acuerdo para que el de quien resulte ganador incorpore, efectivamente, los apartes de los demás que resulten de valor. Esto implica la creación de un comité conjunto programático, que trabaje en ese documento e incorpore aspectos relevantes de cada propuesta.

Luego está el rechazo al clientelismo, entendiendo que el mismo es antesala a la corrupción. “La decisión de llegar unidos a marzo se debe cimentar sobre la base de un acuerdo en el que todos los precandidatos rechacemos abierta y públicamente las prácticas clientelistas en nuestras campañas. Se debe crear un comité conjunto de ética, que evalúe las prácticas de los apoyos que cada precandidato decida aceptar. Si el comité encuentra prácticas clientelistas, se tendrá por violado el acuerdo y la sanción será no poder participar en la consulta”.

A continuación habló sobre la necesidad de lanzar listas en coalición para el Congreso de la República, con el objetivo de contar con una bancada fuerte que pueda trabajar en llave con el administrativo. Para eso, Fajardo propuso unir las listas listas que los precandidatos están preparando en base a sus respectivos aliados y movimientos, para llevarlas todas juntas al Senado y, en lo posible, a la Cámara. En este sentido, señaló que la primera debería estar encabezada por Humberto de la Calle, si llega a aceptar dicha propuesta.

Por último, se refirió al eventual Gobierno de coalición, donde sin importar qué precandidato resulte elegido presidente, se buscará darle un papel central a la coalición para la construcción, por ejemplo, del gabinete ministerial. La forma de garantizarlo sería la firma de un acuerdo público de cero cuotas burocráticas, para que los nombramientos sean sometidos a un proceso de discusión amplio y franco.

Con todo, el exgobernador manifestó que, “soy consciente de que en algunas oportunidades me he equivocado. No se trata acá de castigar a nadie por los errores que haya podido cometer, sino de construir, a partir del reconocimiento de estos errores y de la voluntad clara e inequívoca de enmendarlos y corregirlos, una coalición de centro que nos permita llegar al poder y adelantar, a partir del próximo año, las transformaciones que exige el país. Estoy listo para competir, pero, sobre todo, estoy listo para trabajar por Colombia”.

SEGUIR LEYENDO: