Daniel Quintero continúa con las pullas a concejales de Medellín. EFE/Luis Noriega

El pasado martes 9 de noviembre, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció que los concejales “de Uribe, Fajardo y de la Coalición de la Esperanza”, se reunieron en un salón privado de un restaurante para definir quién se quedaría con la presidencia del Concejo de Medellín.

Específicamente el mandatario local mencionó a los concejales Daniel Carvhalo y Daniel Duque. Según Daniel Quintero, los cabildantes acordaron entregar la presidencia del Concejo de la ciudad al uribismo.

“A esta hora en salón privado del restaurante Chuscalito los 8 Concejales de Uribe reunidos con los Concejales de Fajardo y la coalición de la Esperanza: Daniel Carvhalo, Daniel Duque cuadrando la Presidencia del Concejo”, aseguró el alcalde a través de su cuenta de Twitter.

Más tarde Quintero señaló que la alcaldía, en el marco de la independencia del Concejo, respetaría la coalición del Centro Democrático y los concejales Daniel Carvhalo y Daniel Duque, “que han pactado entregar al Uribismo la presidencia del Concejo. Siempre supimos que trabajaban para ellos”.

Luego de las afirmaciones del mandatario local, el concejal Carvhalo también usó sus redes sociales para responderle.

“Señor @QuinteroCalle. Usted ha demostrado ser autoritario y antidemocrático, además de ser incapaz de gobernar de manera transparente. Espiar y difamar a la oposición del @ConcejoMedellin, sirviéndose del canal público @telemedellin, es una muestra más de su talante tiránico”, escribió el concejal en su cuenta de Twitter.

“Señor Daniel Quintero: tengo la certeza de que en la ciudad saldremos adelante con honestidad y criterio. Los ciudadanos no queremos que nos gobiernen con maquinaciones y calumnias”, añadió.

El rifirrafe continúa entre el alcalde y los concejales

Pero el tema no quedó ahí. Este miércoles el alcalde Daniel Quintero volvió a enviar pullas a los concejales que acusó de unirse con el uribismo para pactar la presidencia del Concejo.

El alcalde de Medellín hizo una nueva publicación en la que demostró que Carvhalo y Duque efectivamente votaron por el concejal del Centro Democrático, Simón Molina.

A través de Twitter, además, compartió la intervención de la concejala Dora Saldarriaga, asegurando que su posición era una lección para los cabildantes que habrían pactado con el Centro Democrático.

“La concejala Feminista Dora Saldarriaga le dio hoy una lección de dignidad a Daniel Carvhalo, Daniel Duque y Luís Bernardo Vélez negándose a votar por el Uribismo y evitando que el CD lograra mayorías. Muy bien Concejala”, escribió Daniel Quintero en la publicación.

Saldarriaga, en su intervención, aseguró que ella no comparte nada de lo que hace el Centro Democrático a nivel nacional y local.

“Entonces me diferencio políticamente y como me diferencio políticamente no puedo ser incoherente, a apoyar una coalición que para mí y para lo que yo defiendo es antiderechos. Para mí eso no va y sé que esto nos puede costar mucho pero siempre seremos autónomas”, aseguró la concejala.

Finalmente, contrario a los que supuestamente habrían pactado los concejales del uribismo, Carvhalo y Duque, el Centro Democrático no se pudo quedar con la presidencia del Concejo de Medellín. El lugar lo ocupará Lucas Cañas del Partido Conservador.

Perder esta votación no cayó bien a algunos políticos del Centro Democrático, entre esos, al expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que es mejor quedarse sin concejales, haciendo referencia a aquellos que no siguieron las directrices para que el partido se quedará con la presidencia del Consejo.

“Hicimos inútilmente todo el esfuerzo persuasivo, el partido debe tomar las más drásticas medidas y a la mayor brevedad. Es mejor quedarse sin concejales que sin principios”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.

