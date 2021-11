Boca Juniors le puso precio a Sebastián Villa: no saldrá barato

Boca Juniors dio a conocer el precio que pedirá por Sebastián Villa. Foto: Instagram @sebastian14villa

Luego de más de tres meses sin acción, Sebastián Villa se ha vuelto a ganar la confianza de sus compañeros y del cuerpo técnico de Boca Juniors. El pasado lunes, el extremo colombiano dijo ‘presente’ con un gol en la victoria 3-0 del conjunto ‘Xeneize’ frente a Aldosivi, por la fecha 20 de la Liga Profesional Argentina, y por ello, los clubes interesados en contratarlo han vuelto a preguntar por él.

Este es el caso del Dinamo Moscú, de Rusia, que en las últimas horas estuvo averiguando por el jugador ‘Cafetero’ con el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal. Así lo dio a conocer el programa ‘Presión Alta’ de TyC Sports, que manifestó que el precio por el 100% de los derechos deportivos de Villa es de 15 millones de euros, cifra que, sobre el papel, estaría muy lejos de las pretensiones del club ruso de cara a la ventana de transferencias.

De acuerdo con el portal especializado, Transfermarkt, el valor de mercado de Villa, quien tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2024, ronda los 5,5 millones de euros. Sin embargo, pese a que se sabe que el atacante colombiano tiene intenciones de salir al fútbol europeo parece que el club argentino no quiere desprenderse de él, a menos de que llegue una gran oferta económica.

El presidente de Boca, incluso, aseguró recientemente en una entrevista con TyS Sports, que las discusiones llegaron a su fin y que se concentrarán en que Villa pueda estar disponible para cuando el equipo lo necesite. Sin embargo, cuando se le preguntó por una potencial venta del colombiano, este indicó que “todos los jugadores son transferibles”; aunque, claro está, cerró diciendo que “esperamos que se quede mucho tiempo con nosotros”.

LA NOVELA DEL CASO VILLA:

Precisamente fueron los deseos de Villa de cambiar de equipo los que le provocaron, en parte, un conflicto de intereses con las directivas ‘Xeneizes’. Brujas de Bélgica fue el que buscó concretar el fichaje del colombiano en meses pasados, llegando a ofrecer unos ocho millones de dólares (6.700.000 euros) más otros dos millones en concepto de bonus por rendimientos y objetivos. Ante la negativa, el cuadro europeo lanzó una propuesta más: siete millones netos, que se iban a repartir con el Deportes Tolima, el cual aún cuenta con el 30 % restante del pase; pero tampoco recibió el visto bueno.

Esta situación empezó a generar molestias en el colombiano, quien también, en otra ocasión, se tomó más tiempo del autorizado por Boca para estar de visita en Colombia y acompañar a su mamá en una intervención quirúrgica. Con ello llegaron sanciones y ausencias en partidos y entrenamientos. Luego de las disputadas entre ambas partes, el jugador ‘Cafetero’ pidió disculpas públicas a finales de octubre.

“Aprovecho este momento para pedirle disculpas a toda la hinchada, a mis compañeros y a la dirigencia. Son las personas que me han apoyado, que han creído en mí. Tuve una situación, un mal momento. Una decisión pues, errada. Cualquier persona puede equivocarse”, dijo en su momento, y apuntó: “Siempre tuve el sueño de jugar en Europa. De pronto llegó una oportunidad que yo veía, pero me parece que tomé una decisión que no era. Eso pasó”.

Llegó el tiempo de reconciliación y Villa volvió a ser tenido en cuenta por el técnico, Sebastián Battaglia, razón por la cual retornó a las canchas el miércoles de la semana pasada, en el partido ante Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina. El extremo antioqueño jugó de principio a fin y Boca terminó ganando 1-0. Ya después llegó el duelo frente Aldosivi, en el que se volvió a encontrar con el gol.

