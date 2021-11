A Alberto Linero le tocó pedir disculpas por comentario indebido sobre Greeicy Rendón

Dentro de la vida pública, Alberto Linero es uno de los personajes que menos controversias ha generado en redes sociales y en los diferentes espacios donde trabaja como panelista. De hecho, desde que dejó de ejercer como sacerdote, ha destacado por mostrar unas posturas más abiertas con respecto a ciertos temas, sin dejar de lado las frases motivacionales que se replican con gran impacto en plataformas como Twitter.

Sin embargo, y pese a los mensajes de aliento que comparte en múltiples espacios, Linero generó polémica por cuenta de un ‘descache’ que tuvo en Blu Radio, emisora donde participa dando su concepto sobre determinados temas de interés público.

Resulta que en la mañana de este martes se estaba hablando en la emisora del cantante vallecaucano Mike Bahía, y en medio de la discusión, el exsacerdote soltó un comentario hacia Greeicy Rendón que, para varios integrantes de la mesa, fue inapropiado.

“De Mike Bahía lo que más me gusta es la pareja, que es Greeicy”, expresó Linero, quien también es escritor y periodista. De inmediato, recibió reproches, uno de ellos de parte de Néstor Morales, quien mencionó que él es el único personaje de la cabina que no puede hablar en ese tono sobre ese tipo de temas, en tanto que otros pidieron al ‘padre’, como se le conoce popularmente, una retractación.

Finalmente, al excura no le quedó otra alternativa que pedir disculpas en vivo por aquella mención y aprovechó para resaltar las cualidades artísticas que tiene Mike Bahía.

“Perdón, me gusta la canción mucho”, concluyó su intervención Linero y en el espacio radial procedieron a hablar de otros temas.

El mismo Linero había mencionado hace varios meses que no está arrepentido de abandonar el sacerdocio y que todavía sigue siendo un hombre de fe y aferrado a Dios, con la diferencia de que actualmente tiene una pareja, aquella que no pudo conquistar en 49 conservando el celibato.

¿Ya se casó el ‘padre’?

Una de las grandes incógnitas que rodean la vida sentimental de Linero tiene que ver con el hecho de si ya contrajo matrimonio, y recientemente dejó vislumbrar varias pistas sobre este hecho en una entrevista que le hizo el humorista Pedro González, bajo una imitación jocosa del estilista Norberto.

En medio de aquella charla, el humorista que también encarna a ‘Don Jediondo’ le preguntó al conferencista “Y hablando, tú que tanto conoces de los sacramentos ¿el matrimonio para cuándo?”, a lo que él respondió “Norbert, yo creo que ya el matrimonio fue, uno no sabe ¿verdad? De pronto la noticia ¿No? que ya fue”.

Posteriormente, ‘Norbert’ no ocultó su risa y volvió a lanzarle un interrogante similar al exsacerdote; “¿O sea que esto ya se consumó?” obteniendo como respuesta “Uhhh”, en señal de que pudo haber ocurrido hace ya un buen tiempo.

A lo largo de la entrevista, el famoso aclaró que cuando decidió ejercer el sacerdocio, en medio de su carrera eclesiástica debió hacer una “promesa sacerdotal de castidad y obediencia”, pero que en su congregación no se dice “propiamente un voto de castidad”.

Finalmente, y hablando de sus creencias religiosas, en oportunidades anteriores se refirió a aquella decisión que cambió su vida y que el retiro no implicaba renunciar también a la fe.

“Yo soy un católico feliz, seguiré siendo católico y seguiré teniendo una experiencia de fe y soy feliz. Es decir, no soy un tipo amargado. Ustedes me ven aquí todos los días, ustedes saben que yo disfruto lo que hago. Simplemente quiero vivir de otra manera, hacer otras opciones de vida. He entendido otras cosas y soy claro. Son problemas míos, no son problemas de nadie más”, manifestó el que es conocido también como ‘padre’.

